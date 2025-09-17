Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki görüşme iddiası yalanlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta bir araya geleceği iddia edildi. Görüşmenin, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'in ev sahipliğinde gerçekleşeceği öne sürüldü. Ancak Murat Emir, bu iddiayı yalanladı.

17 Eylül 2025
Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki görüşme iddiası yalanlandı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre CHP kaynakları, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun bu hafta bir araya gelebileceğini belirtti. İki isim arasındaki görüşmeye ise Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'in ev sahipliği yapabileceği konuşuluyor.. Buluşmanın Emir'in Ankara'daki evinde gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

Partideki kavga ve bölünme görüntüsünden rahatsız olan bazı milletvekillerinin iki ismin görüşmesi için bir süredir hem Özel'e, hem de Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığı öne sürüldü. Söz konusu vekillerin iki lidere görüşmesi için aracı olduğu iddia edildi. Vekiller ve parti kurmayları, bu görüşmenin ardından sorunların çözüme kavuşmasını bekliyor.

Görüşmeye ev sahipliği yapacağı belirtilen CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir bu iddiayı yalanladı. Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Türkiye Gazetesi kaynaklı içeriklerde, Genel Başkanımız Özgür Özel ile önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceği buluşmanın adresi olarak ismim ve evim zikredilmiştir. Bu iddia tamamen asılsızdır, böyle bir planlama söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

