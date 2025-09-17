Babası tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk öldü
Suhut ilçesinde, 16 yaşındaki oğlu Remzi Anıl Akyayla'yı bıçaklayarak öldüren baba B.A. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün akşam saatlerinde, B.A. ile oğlu Remzi Anıl Akyayla arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü; B.A., bıçakla oğlunu yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akyayla, Şuhut Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, baba B.A.'yı gözaltına aldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Remzi Anıl Akyayla, tedaviye alındığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Akyayla'nın cansız bedeni morga konuldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Remzi Anıl Akyayla'nın cenazesinin Şuhut'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.