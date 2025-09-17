Cumhurbaşkanlığı, kamu kurumlarındaki bilgi işlem birimlerinin çeşitliliğine çözüm bulacak mı?

Bilgi işlem birimleri hangi mevzuatta düzenlenmektedir?

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yapılan değişikliklerle bazı kurumlarda Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı bazı kurumlarda ise Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü şeklinde yapılar oluşmuştur.

Bilgi Teknolojileri / Bilgi İşlem vb. birimlerine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde hangi kurumlar örnek verilebilir?

Adalet Bakanlığında Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığında Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığında Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü vb, şekilde Bakanlıklarda çarpık bir teşkilat yapısı oluşmuştur.

Bakanlıklarda bilgi işlem birimleri tek tip yapılanabilir mi?

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, iş ve işlemleri yoğun, teşkilat yapısı geniş ve taşra ve merkez birimlerinin önemi gibi tüm kriterler birlikte değerlendirildiğinde mevcut durumda Daire Başkanlıklarıyla Bilgi İşlem iş ve işlemlerini yürüten kamu kurumları dikkate alınarak kamu kaynaklarında kaynak tasarrufu ve tek düzelik sağlamak adına Bilgi İşlem Birimlerinin müstakil daire başkanlığı şeklinde yapılanması daha doğru olacaktır.

Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda durum nasıldır?

4 sayılı CBK incelendiğinde Sosyal Güvenlik Kurumunda bu birim Bilgi Teknoloji Genel Müdürlüğü şeklinde yapılanmışken, Adli Tıp Kurumu, DSİ, GİB, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi büyük teşkilat yapılarına sahip kuruluşlarda Daire Başkanlığı şeklinde bir yapı mevcuttur.

Sonuç olarak hangi kurum yeknesaklığı ve kamu kaynaklarındaki israfı engellemekle görevlidir?