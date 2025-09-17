AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı

AFAD'dan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı DuyurusuAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personeli için kapsamlı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açıldığını duyurdu. .

Sınav, kurum bünyesindeki kariyer ilerlemesini hedefleyen memurlara önemli fırsatlar sunacak. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak sınav sürecinde adaylar, belirlenen kadrolar için bilgilerini ve mesleki yeterliliklerini ortaya koyacak.

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvurular 29 Eylül-8 Ekim 2025 tarihleri arasında yalnızca sinav.afad.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Yazılı sınav başvuru kayıtları 14-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

Yazılı sınav 20 Aralık 2025 tarihinde Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 7 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecek ve eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak.

Kadrolar ve Kontenjanlar

Görevde Yükselme: Şube Müdürü, Şef, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı ve Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü gibi pozisyonlar için 300 kişilik kontenjan ayrıldı.

Şube Müdürü, Şef, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı ve Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü gibi pozisyonlar için ayrıldı. Unvan Değişikliği: Bilgisayar, İnşaat, Çevre, Elektronik, Endüstri, Harita, Jeoloji, Jeofizik ve Ziraat Mühendislikleri ile Mimar, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim, Öğretmen, Tekniker ve Teknisyen kadroları için 116 kişilik kontenjan belirlendi.

Toplamda 416 kadro adaylara sunulacak.

Başvuru Şartları

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesinde belirtilen atanma şartlarını taşıması gerekiyor. Ayrıca adayların AFAD merkez veya taşra teşkilatında en az altı ay hizmet süresine sahip olmaları şart. Her aday yalnızca bir unvana başvurabilecek. Yazılı sınav ücreti olarak 1.200 TL belirlenirken, ödeme ANKUZEF üzerinden kayıt sırasında yapılacak.

Sınavın İçeriği ve Değerlendirme

Yazılı sınav, 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test şeklinde ve 120 dakika sürecek. Başarılı sayılabilmek için adayların en az 60 puan alması gerekiyor. Yazılı sınavı geçenler sözlü sınava davet edilecek. Sonuçlara veya sorulara itiraz etmek isteyen adaylar, belirlenen tarihlerde ücretli olarak başvuru yapabilecek.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

AFAD, sınavla ilgili tüm detaylar, münhal kadro listeleri, özel koşullar ve başvuru sürecine dair ayrıntılar için adayların www.afad.gov.tr adresinde yayımlanan resmi ilanı dikkatle incelemesini tavsiye ediyor. Kurum, bu sınavın personelin kariyer planlamasında önemli bir adım olduğunu ve afet yönetiminde nitelikli insan kaynağının güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.







