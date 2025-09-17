Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek
Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personeli için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açtı. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 11:53, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 12:02
Yazdır
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı

AFAD'dan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı DuyurusuAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personeli için kapsamlı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açıldığını duyurdu. .

Sınav, kurum bünyesindeki kariyer ilerlemesini hedefleyen memurlara önemli fırsatlar sunacak. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak sınav sürecinde adaylar, belirlenen kadrolar için bilgilerini ve mesleki yeterliliklerini ortaya koyacak.

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvurular 29 Eylül-8 Ekim 2025 tarihleri arasında yalnızca sinav.afad.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Yazılı sınav başvuru kayıtları 14-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

Yazılı sınav 20 Aralık 2025 tarihinde Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 7 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecek ve eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak.

Kadrolar ve Kontenjanlar

  • Görevde Yükselme: Şube Müdürü, Şef, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı ve Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü gibi pozisyonlar için 300 kişilik kontenjan ayrıldı.
  • Unvan Değişikliği: Bilgisayar, İnşaat, Çevre, Elektronik, Endüstri, Harita, Jeoloji, Jeofizik ve Ziraat Mühendislikleri ile Mimar, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim, Öğretmen, Tekniker ve Teknisyen kadroları için 116 kişilik kontenjan belirlendi.

Toplamda 416 kadro adaylara sunulacak.

Başvuru Şartları

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesinde belirtilen atanma şartlarını taşıması gerekiyor. Ayrıca adayların AFAD merkez veya taşra teşkilatında en az altı ay hizmet süresine sahip olmaları şart. Her aday yalnızca bir unvana başvurabilecek. Yazılı sınav ücreti olarak 1.200 TL belirlenirken, ödeme ANKUZEF üzerinden kayıt sırasında yapılacak.

Sınavın İçeriği ve Değerlendirme

Yazılı sınav, 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test şeklinde ve 120 dakika sürecek. Başarılı sayılabilmek için adayların en az 60 puan alması gerekiyor. Yazılı sınavı geçenler sözlü sınava davet edilecek. Sonuçlara veya sorulara itiraz etmek isteyen adaylar, belirlenen tarihlerde ücretli olarak başvuru yapabilecek.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

AFAD, sınavla ilgili tüm detaylar, münhal kadro listeleri, özel koşullar ve başvuru sürecine dair ayrıntılar için adayların www.afad.gov.tr adresinde yayımlanan resmi ilanı dikkatle incelemesini tavsiye ediyor. Kurum, bu sınavın personelin kariyer planlamasında önemli bir adım olduğunu ve afet yönetiminde nitelikli insan kaynağının güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.


GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILMA ŞARTLARI


ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber