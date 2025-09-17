Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Kazadan cinayet iddiasına: Doktor baba tutuklandı

Kızılırmak Nehri'ne düşen otomobilde eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

17 Eylül 2025 15:50, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 16:03
Kazadan cinayet iddiasına: Doktor baba tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesi Asar Mahallesi Asarkale mevkisinde 12 Eylül'de meydana gelen olayda, Dr. Serdar Kıyak'ın (32) kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne düştü.

Kazada sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve çiftin çocukları Poyraz hayatını kaybetti. Dr. Serdar Kıyak ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Savcılıktan açıklama

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy imzasıyla yapılan açıklamada, olayın ardından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, kazaya ilişkin farklı iddiaların gündeme gelmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapıldığı kaydedildi.

"Tasarlayarak kasten öldürme" suçlaması

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Kıyak, çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "çocuğa ya da kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü açıkladı.

