Komisyon, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül'de yapılacak toplantısında düşünce kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 15:49, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 16:24
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, bugün Kurtulmuş başkanlığında, Meclis Tören Salonu'nda toplandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Komisyonun 11. toplantısının ilk oturumunda, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Başkanı Özlem Külahci Tanaman, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Devrim Türk, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan'ın dinlendiği belirtildi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği Başkanı Murat Sarı, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu Temsilcisi Abdullah Sağır, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi ile Fethullah Ayte'nin dinlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Komisyonun, 12. toplantısını, 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştireceği, toplantıda düşünce kuruluşlarının temsilcilerinin dinleneceği kaydedildi.

