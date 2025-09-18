Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar

Çocuk cinayetleri ve kayıp vakaları gibi hassas konular üzerinden içerik üreten bazı sosyal medya fenomenleri, kamu vicdanını etkileyerek büyük bağışlar topluyor. Hukukçular bilgi kirliliğine ve finansal denetime dikkat çekerken, uzmanlar yargının delillerle işlemesi gerektiğini vurguluyor.

18 Eylül 2025 07:38
Son dönemde sosyal medya platformlarında, kendilerini gazeteci, hukukçu veya emniyet uzmanı gibi konumlandıran bazı içerik üreticileri; çocuk cinayetleri, kayıp vakaları ve benzeri hassas dosyaları kamuoyuna aktarıyor.

Resmi merciler tarafından paylaşılmamış bilgiler üzerinden yorumlar yapılarak komplo teorileri üretilen bu yayınlar, kamu vicdanı üzerinde yönlendirici bir etki oluşturuluyor. Yayıncıların, bu içeriklerden elde ettiği maddi kazanç da dikkat çekiyor. Bazı hesaplara zaman zaman 5 bin ila 10 bin avrolara varan bağışlar yapıldığı biliniyor.

Türkiye'de büyük yankı uyandıran Narin cinayetinde de bunun benzeri olaylar yaşanmıştı. Gazetemize konuşan hukukçu Tülay Bekar, insanların bu yayınlarla duygusal bir bağ kurduğunu ifade ederek "İzleyiciler ellerinden bir şey gelmediğini düşündüklerinde, destek olmanın yolunu bu yayınlara bağış yapmakta buluyorlar" dedi.

"YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR" VURGUSU

Bu tür yayınlarda genelde olayın bir tür 'gizem dosyası' gibi sunulduğunu dile getiren Bekar "Komplo teorileri, gizlenen gerçekler, karanlık odaklar... İzleyen kişi kendini adeta özel bir bilginin parçası gibi hissediyor. Tabii bir de finansal tarafı var. Yurt dışında yaşayanlar, özellikle diaspora grupları, ciddi miktarda bağış yapıyor. Bu da yayıncılar için çok büyük gelir kapısı oluyor. Olayların bir dizi gibi sunulması da sadık bir izleyici kitlesi oluşturuyor. Bu artık tam anlamıyla bir influencer ekonomisine dönüşmüş durumda. Bunun çözümü için devam eden davalar hakkında bilgi kirliliği oluşturan yayınlar sınırlanmalı. Sosyal medyada finansal denetim mutlaka yapılmalı. Yurt dışından gelen büyük meblağlar MASAK tarafından izlenmeli" diye konuştu.

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) yetkileri de "Hukukun kamuoyu tepkisiyle değil, delillerle şekillenmesi gerekir. Kamu vicdanı önemli bir toplumsal baskı unsuru olsa da, mahkemelerin görevi somut gerçeğe ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.


