Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından CHP'li bazı belediye başkanları partiden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Son olarak CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de AK Parti'ye katılabileceği iddia edildi. Daha önce de hakkında böyle bir iddia atılan Bozbey, halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamayla AK Parti'ye geçeceğinine dair çıkan iddiaları ikinci kez yalanladı.

"İyi niyetli bulmuyorum"

Bozbey şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Ankara'daydık. Miting ve kurultay davası için bulunduğumuz bu ziyarette Genel Merkezimize de uğradık. Ardından da sosyal medya hesabımızda 'baba ocağındayız, evimizdeyiz' paylaşımını yaptık. Bunun üzerine söylenecek fazla bir şey yok. Bu konunun sürekli gündemde tutulmasını da iyi niyetli bulmuyorum. Biz görevimizin başındayız. Tek hedefimiz, bütün enerjimizi Bursa'ya ve Bursalılara hizmet için harcamaktır" dedi.

Bozbey'in 21 Eylül Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultaya katılacağı da ifade edildi.