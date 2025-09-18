Netflix, Prime Video ve MUBİ'ye RTÜK'ten Ceza Kararı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Veteriner Hekimler 7 Yıldır VUS Sınavını Bekliyor
Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
Benzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
Yumaklı: Hayvansal üretim planlamasının sonuçlarını almaya başladık
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
'50 kuruş tedavülden kalkıyor' iddiasına yalanlama
'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Mısır'ın 13 yıl aradan sonra Doğu Akdeniz'de ilk ortak deniz tatbikatını gerçekleştireceğini duyurdu, bakanlık ayrıca Türkiye'nin Suriye politikalarına dair güncel bir açıklama da yaptı

Haber Giriş : 18 Eylül 2025 13:05, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 13:06
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde, 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş,

Suriye Harekat Alanları"ndaki Tel Rıfat (240 km) ve Menbic'de (365 km) imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaşmıştır.

13 yıl aradan sonra ilk

Daha etkin daha caydırıcı ve daha hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetleri de kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır.

Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurlarımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecektir.

İsrail'e yönelik eleştiriler

İsrail'in 16 Eylül sabahı Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatı, bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açmıştır.

İsrail'in, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu'yu bir kez daha topyekün istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir.

Uluslararası toplum, Gazze'de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez.

Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail'e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz.

Suriye'deki TSK unsularının durumu

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son durum kapsamında bölgede konuşlu Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorular üzerine de şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de; ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır.

Rusya'nın S-400'leri istediği iddiası

Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur."

Bakanlık kaynakları, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair basında yer alan iddialara ilişkin "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

