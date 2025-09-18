MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde, 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş,

Suriye Harekat Alanları"ndaki Tel Rıfat (240 km) ve Menbic'de (365 km) imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaşmıştır.

13 yıl aradan sonra ilk

Daha etkin daha caydırıcı ve daha hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetleri de kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır.

Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurlarımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecektir.

İsrail'e yönelik eleştiriler

İsrail'in 16 Eylül sabahı Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatı, bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açmıştır.

İsrail'in, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu'yu bir kez daha topyekün istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir.

Uluslararası toplum, Gazze'de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez.

Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail'e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz.

Suriye'deki TSK unsularının durumu

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son durum kapsamında bölgede konuşlu Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorular üzerine de şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de; ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır.

Rusya'nın S-400'leri istediği iddiası

Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur."

Bakanlık kaynakları, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair basında yer alan iddialara ilişkin "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır" yanıtını verdi.