Bakanlıktan Atatürk Öğrenci Yurdu iddialarına ilişkin açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu hakkında basın ve sosyal medyada yer alan görüntü ve iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, olayın yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının devam ettiği ve öğrencilerin bulunmadığı dönemde yaşandığının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatıldığını ve konunun adli mercilere intikal ettirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cevizlibağ'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'ndan çok tartışılacak görüntüler sosyal medyaya yayıldı.

Öğrenciler yaptıkları paylaşımlarda yazın tadilat için yurda giren işçilerin kilitlerini kırdığını, özel eşyalarını karıştırdığını belirtti.

Görüntülere göre, öğrencilerin kapı ve dolap kilitleri kırıldı. Kız öğrencilerin iç çamaşırları çekmecelerden çıkarıldı, hatta içlerine yazılar yazıldı.

Paylaşılan fotoğraflar arasında bazı tacizcilerin öğrencilerin yataklarının altına yazdıkları mesajlar ve sosyal medya hesapları yer aldı.

Bazı odaların duvarlarına ise uygunsuz resimler çizildi. Öğrenciler çalınan eşyaları olduğunu da söyledi.