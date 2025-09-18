Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesinde İş Bankası'nın 3 yıl için verdiği 90 bin TL'lik teklif kabul edilmedi, görüşmeler sürüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 16:23, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 16:24
Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi bugün yapıldı.
Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre; yapılan ihale sonucunda 3 yıl için en yüksek teklifi 90 bin TL ile İş Bankası verdi.
Yapılan teklif kabul edilmedi. Görüşmeler devam edecek.