TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

BKM'nin 1990 yılında 13 özel ve kamu Türk bankasının ortaklığında kurulduğunu anımsatan Deniz, kurumun 35 yıllık köklü bir tarihçeye sahip olduğunu belirtti.

Deniz, kartlı işlemlerin günlük yaşantının bir parçası haline geldiğini ifade ederek, "BKM'nin bu kartlı işlemlerde eğer bir A bankasının kartını, B bankasının POS cihazında kullanıyorsak ya da B bankasının ATM'sinde kullanıyorsak burada farklı bankaların işlemleri olduğu anlamına gelir ve farklı bankalar arasındaki işlemler BKM tarafından gerçekleştirilir" diye konuştu.

Günlük ortalama 40 milyonun üzerinde kartlı işlemin BKM'nin kurduğu sistemler üzerine gerçekleştiğini, bu anlamda çok kritik bir sistem olduğunu bildiren Deniz, aynı zamanda bu işlemlerin güvenli, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için kurum tarafından çok önemli servislerin de sektöre sunulduğunu vurguladı.

Deniz, BKM'nin aynı zamanda Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı BKM Express'in ve ulusal kart şeması TROY'un da sahibi olduğu bilgisini vererek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2020'de BKM'ye hakim ortak olmasıyla kurumun görev alanının genişletildiğini söyledi.

BKM'nin hem kartlı ödemeler noktasındaki sorumlulukları hem de genişleyen rol alanı çerçevesinde sunduğu, hesaptan hesaba ödemelerde sağladığı hizmetler gözetildiğinde Türkiye'nin ödemeler ekosisteminin temel yapıtaşı, omurgası haline geldiğinin altını çizen Deniz, ödemeler ekosisteminde iletişim ve rekabeti artırmak ve yenilikçi teknolojilerin gelişebilmesi için gerekli altyapıları sektöre armağan etmenin temel motivasyonları olduğunu aktardı.

"Her 100 liralık alışverişin 20 lirası TROY logolu kartla gerçekleştirildi"

Ozan Deniz, TROY'un 2016 senesinde BKM tarafından hayata geçirildiğini hatırlatarak, kartlı işlemlerin gerçekleşmesi için altyapıdan uygulanan teknolojiye kadar kart şeması olarak ifade edilen bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Çoğu ülkenin kendi ödeme sistemini geliştirme noktasında çalışmalar yürüttüğünü belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok ülkesinde geçmişe dayanan, köklü ulusal şemaları mevcuttur. Son yıllarda özellikle bu şemaların da güçlendirilmesine çalışılmaktadır. Hemen hemen bütün ülkelerde artık ulusal kart şemalarının varlığından söz etmek mümkün. Bizim de tıpkı diğer kart şemalarında olduğu gibi aslında temel motivasyonumuz teknolojik özgürlüğe sahip olabilmek, hiçbir dış bağımlılığa maruz kalmadan istediğimiz teknolojiyi geliştirebilmek ve aynı zamanda ülke ekonomimize de katkıda bulunmak. Çünkü TROY'un olmadığı durumda gerçekleşen kartlı işlemler nedeniyle ülkemizden çıkan komisyonlar TROY'la birlikte ülkemizin içinde kalmaktadır. (Ağustos itibarıyla TROY logolu kart) 67 milyon karta ulaştık ve yüzde 20 pazar payını elde ettik."

Deniz, bu durumda her 100 liralık alışverişin 20 lirasının TROY'la gerçekleştirildiği anlamına geldiğini anlatarak, "Bu gurur verici bir tablo. Bu noktaya gelirken başta vatandaşımızın, halkımızın teveccühü özellikle çok önemliydi. Bizi bu noktaya getirdi diyebilirim" diye konuştu.

Aynı zamanda başta Merkez Bankası olmak üzere sektördeki üye bankaların, ödeme ve e-para kuruluşlarının da kendilerine çok destek olduğunu ve önemli bir gelişme kaydettiklerini ifade eden Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(TROY) Ülke ekonomisine katkı anlamında veya teknolojik özgürlük anlamında vatandaşımıza daha da doğru bir şekilde ve daha da büyüyen şekilde tanıtmayı çok arzu ediyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı başlattık. Bir iletişim kampanyamız devreye girdi. Şu anda reklamlarımız hayata geçti. Reklamlarımızda, milli sporcularımıza yer verdik. Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Zehra Güneş ve Mete Gazoz reklamlarımıza rol aldı ve milli sporcularımız 'TROY'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın' dediler. Reklamlarımızda milli sporcularımızın başarılarına atıfla 'her zaman şampiyon olamayabilirsin ama ödemelerini TROY'la yaparak her zaman ülkemize kazandırabilirsin' mesajını vermeyi hedefledik. Ödemelerde TROY kullanarak ülkemize çok önemli bir katkıda bulunabiliriz. Bu noktada herkesin TROY'u olsun, önceliği TROY olsun diyoruz."

"(Yurt dışı geçerliliği) TROY'un geçerliliğini, yaptığımız işbirlikleriyle sağlıyoruz"

BKM Genel Müdürü Deniz, TROY'un ülke içerisinde yüzde 100 geçerli olduğunu vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de dahil olmak üzere Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadan TROY işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Dünyanın her köşesinde, her an geçerli olan bir kart şemasından bahsetmenin mümkün olmadığını aktaran Deniz, yurt dışında geçerliliklerin işbirlikleriyle sağlandığını anlattı.

Deniz, şunları kaydetti.

"Belki de bir analoji yapmak gerekirse ülkemizdeki mobil operatörler, biliyorsunuz ülke içerisinde yüzde 100 hizmet veriyor, sorun yaşamadan onları kullanıyoruz. Bununla birlikte seyahat ettiğimiz ülkelerde telefonla konuşma ihtiyacımız olduğu zaman bizim ülkemizdeki mobil operatörlerin iş birliği yaptığı sınır ötesindeki diğer mobil operatörleriyle aslında biz görüşmelerimizi, konuşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Nasıl ki işte mobil operatörlerimizin dünyanın her köşesinde bir baz istasyonu kurup geçerliliği sağlamak gibi. Aynı şekilde TROY'un da geçerliliğini, yaptığımız işbirlikleriyle sağlıyoruz."

Kartla gerçekleştirilen işlemler incelediğinde bu işlemlerin yüzde 4'ünün yurt dışında yapılan işlemler olduğunu, bu işlemlerin de yarısının yurt dışı fiziksel işlemler olarak kaydedildiğini belirten Deniz, "Yani bizim seyahatlerde kullandığımız, yaptığımız işlemler. Dolayısıyla TROY'un kapsadığı adreste birçok geniş bir kitle var. Ülkemizde yapılan alışverişlerin yüzde 96'sından bahsediyoruz. Elbette bu bizim çalışmalarımızı durdurmuyor" dedi.

67 milyon karta ulaşıldı

TROY logosuna sahip kart sayısı ve bu kartlarla yapılan işlemlere ilişkin bilgiler veren Deniz, vatandaşın teveccühüyle 67 milyon karta ulaştıklarını, bu alanda çok önemli gelişme kaydettiklerini, milli değer olarak gördükleri TROY'u geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve vatandaşa değer oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Deniz, TROY'u sadece bir plastik kart olarak konumlandırmadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunun çok daha ötesinde, hem teknolojik anlamda hiçbir eksiği olmayan, karekodlu ödemeler, NFC temassız ödemeler ya da dijital cüzdanlarla entegrasyonlar anlamında hiçbir eksiği olmayan bir kart şeması, aynı zamanda günlük hayatında vatandaşımıza bir değer oluşturan kart şeması olarak da sunmayı arzu ediyoruz. Bu noktada bankalarımızın üzerinden, çeşitli platformlarda şu anda kampanyalarımız başladı. Diğer taraftan vatandaşımıza doğrudan temas etmek ve onlara bu faydaları sağlamak adına biz BKM'nin üç platformu üzerinde TROY'u büyütmeyi arzu ediyoruz. Bunlardan birincisi ulaşım platformumuz. Bu platformumuz sayesinde ülkemizdeki ulaşımla yapılan harcamalarda indirimler gerçekleşecek. Bir pilot ilde kampanyalarımızı sağladık. Bu yavaş yavaş diğer illere yayılacak."

"Her 4 işlemden en az birinin TROY ile gerçekleşmesini hedefliyoruz"

Ozan Deniz, TROY'un yaygınlaşması için kullanacakları ikinci platformlarının kart kabul noktasındaki TechPOS isimli ürünleri olduğunu belirterek, bu ürünün ödeme kaydedici cihazlarla sektördeki bankalar arasındaki bir köprü niteliğini taşıdığını, bu noktada vatandaşlara imkanlar sağlayacaklarını söyledi.

Üçüncü platformun BKM Express ismindeki ülkenin ilk dijital cüzdanı olduğunu ifade eden Deniz, şöyle devam etti:

"Yepyeni bir ara yüzle ve kullanıcı deneyimiyle şu anda güncelliyoruz ve BKM Express üzerinden vatandaşlarımıza indirimler, imkanlar, faydalar sağlanacak. TROY'da kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik. Kısa vadede her kart kullanıcısının cebinde bir TROY kart olmasını ve gerçekleştirilen her 4 işlemden en az birinin TROY ile gerçekleşmesini hedefliyoruz. Orta vadede ise hedefimiz sektör lideri olmak. Elbette ki sektör lideri olmak belki de çok büyük bir hedef gibi değerlendirilebilir ama biz bu hedefi gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Çünkü TROY'un evrensel kümesi yüzde 96'lık pazar payı, ülkemizdeki yapılan işlemlerin yüzde 96'sını yurt içi işlemler oluşturmakta."

"Uzun vadede hedefimiz TROY'un ihracı"

BKM Genel Müdürü Deniz, kendilerine yönelik teveccühe ve ilgiye işaret ederek, özgüvenlerinin tam olduğunu ve ülkede sektör lideri olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Ülke içerisinde ışıkların yandığını, TROY'un yüzde 100 geçerli olduğunu ve işlemlerin Türkiye'nin her yanında gerçekleştirilebildiğini anlatan Deniz, "Uzun vadede hedefimiz bu ışıkları sınır ötesine taşımak. Başta yakın coğrafya, Türki cumhuriyetler olmak üzere, sınır ötesinde TROY'un ihracı ve kabulü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatta ilk temaslarımıza da başladık. Bu bizim uzun vadeli hedefimiz olacak" diye konuştu.

"Türkiye'de saatte ortalama 1,6 milyon kartlı işlem yapılıyor"

Ozan Deniz, Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısının 137 milyona, banka kartlarının 215 milyona, ön ödemeli kartların ise 105 milyona ulaştığını belirterek, temmuzda günlük 70 milyar liralık, aylık ise 2,16 trilyon liralık kartlı işlem gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin dijital anlamda çok önemli bir dönüşüm gerçekleştiğine işaret eden Deniz, internetten yapılan ödemelerin toplam kartlı harcamaların yüzde 30'unu oluşturduğunu, dükkan içinde her 5 ödemenin 4'ünün temassız yapıldığını, bu verilerin dijitalleşmenin arttığını gösterdiğini anlattı.

Deniz, bu yıl kartlı ödemelerde en yüksek aylık rakama temmuzda ulaştıklarını kaydederek, market ve alışveriş merkezleri, yemek ve gıda ile akaryakıt harcamalarının öne çıktığını bildirdi.

Geçen yıl kartlı işlemler hacminin 15 trilyon lira olarak gerçekleştiğini anımsatan Deniz, bunun 500 milyar dolarlık bir harcama anlamına geldiğini, kartlı ödemelerin gayrisafi milli hasılanın üçte biri büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Deniz, bu verinin kartlı ödemelerin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gösterdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"BKM'nin işlettiği kartlı ödemelerden bahsediyorum, gün içinde şu anda ortalamada 40 milyon işlem gerçekleşir. Bunu saatlik ortalama 1,6 milyon işlem gibi düşünebiliriz. Bir saatlik kesintide ülkemizde 1,6 milyon adet işlem gerçekleşemeyecek. Bu çok önemli. Dolayısıyla kartlı ödemelerin güvenli, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için BKM çok önemli rol oynamakta ama sadece kartlı ödemeler değil, hesaptan hesaba ödemelerde de çok önemli hizmetler sunuyoruz. Örneğin açık bankacılık kapsamında şu anda 15 milyondan fazla hesap sahibi bu servisi kullanıyor. Günlük 12 milyon işlemimiz var. Karekodlu ödemeler bizim sistemimizde gerçekleşir. Günlük 3 milyondan fazla işlem. Yine anlık ödeme sistemimiz FAST'in cep telefonu kullanılarak başlatılmasını sağlayan kolay adresleme sisteminin sahibiyiz. Burada da 35 milyondan fazla vatandaşımızın sahip olduğu kolay adres kullanılmakta."

"Şu anda günlük karekod işlemleri 3 milyon adetlerde gerçekleşmekte"

BKM Genel Müdürü Deniz, karekodlu ve dijital ödemelerle ilgili gelinen seviyeye ilişkin de bilgi verdi.

Karekodlu ödemelerin artık pek çok noktada görüldüğünü aktaran Deniz, ATM'lerde para çekerken, restoranlarda menülere bakarken bu karekodların kullanıldığını söyledi.

Deniz, karekodun güvenli ödeme sağlayan ve konforlu bir deneyim sunan teknoloji örneği olduğuna işaret ederek, daha çok Asya Pasifik ülkelerinde kullanıldığını, Çin, Malezya, Tayland, Japonya ve Singapur'un öne çıktığını anlattı. Batıda daha çok temassız ödemelerin öne çıktığında bahseden Deniz, "Ülkemiz arada bir köprü. Her iki ödeme yöntemini de destekleyen ve üzerine yenilikçi iş modelleri de kuran bir ülkeyiz. Karekodlu ödemeler çok önemli bir gelişim halinde" dedi.

Deniz, karekodlu ödemelerin nasıl başladığına ilişkin bilgiler paylaşarak, tüm kuruluşların tek bir formatı kullanarak ödeme gerçekleştirebildiğini ve kabul edebildiğini bildirdi.

Bu alanda BKM olarak hayata geçirdikleri düzenlemelerden bahseden Deniz, şunları söyledi:

"Buradaki adetlere baktığımızda ilk 7 ayda geçtiğimiz yıl gerçekleşen işlemlerin iki katına ulaştık. Bunlar muazzam bir rakam. Şu anda günlük karekod işlemleri 3 milyon adetlerde gerçekleşmekte. Çok önemsiyoruz bu teknolojiyi. Özellikle dijital cüzdanlarla beraber entegrasyonunda çok konforlu bir ödem alanı sağlıyor. Ülkemize yer edindiğini söylemek mümkün ve giderek yaygınlaşacağını biz görüyoruz. Yaygınlaşması adına da önemli çalışmalar yapacağız. TROY kartlarla gerçekleşen karekodlu işlemlerde indirim ve fayda sağlayacak çalışmalarımız olacak."

BKM Express'in ülkenin ilk dijital cüzdanı olduğunu belirten Deniz, "2012 senesinde belki de vaktinin çok ötesinde bir vizyonla hayata geçmiş bir cüzdan. Fakat haliyle günlük ihtiyaçları karşılama noktasında artık biraz geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Deniz, BKM Express'i yepyeni bir ara yüzle ve kullanıcı deneyimiyle, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hız ve pratiklikte, ihtiyaç duydukları iş modellerini sunacak şekilde geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Temel anlamda iki ihtiyacı karşılayacak. Birincisi e-ticaret platformlarında kartlarımızla alışverişler gerçekleştiriyoruz. Genel yöntem kart numarasının tamamını her defasında bu alışveriş noktalarında girmek. Bunun yerine BKM Express'teki kart saklama hizmetiyle artık e-ticaret alışverişlerimizde her defasında kart bilgisini tekrardan girmek zorunda kalmadan, güvenli bir şekilde alışverişlerimizi gerçekleştireceğiz. İkincisi ise dijital cüzdan anlamında içine entegre edilen, eklediğimiz kartlarla ödeme noktalarında BKM Express'le ödeme yapabileceğiz. Bu şu anlama gelecek, yanımızda sürekli kartlarımızı taşımak veya kartlarımızı çıkarmak zorunda kalmayacağız. Bu noktada yine önemli bir ihtiyacı görecek."

E-devlet entegrasyonuyla birlikte kamuya ödemelerin de BKM Express'in kart saklama hizmetiyle güvenli ve konforlu bir şekilde yapılacağını aktaran Deniz, "Bizim özellikle BKM Express'i önemsediğimiz noktası ise TROY'a özel sunduğumuz kampanya ve indirimlerin BKM Express üzerinden vatandaşımızla doğrudan buluşması olacak. Bu noktada da çok önemli bir değer oluşturacak." diye konuştu.

"Günlük 12 milyon işlem gerçekleşiyor"

Deniz, açık bankacılıkla birlikte farklı bankalardaki hesapların tek bir noktada yönetilebileceğine değinerek, BKM'nin hizmetin gerçekleştirilebilmesi için bir geçit platformu kurduğunu, banka, ödeme ve e-para kuruluşlarının sistemlerine entegre olduğunu dile getirdi.

Bu platformla birlikte eğer BKM ya da geçit sistemi olmasaydı bir katılımcının birden fazla yapması gereken bir bağlantı olacağını söyleyen Deniz, "Dolayısıyla bu sistemle beraber maliyetler düşmüş oluyor. Aynı zamanda pazara giriş süresi çok kısaltılmış oluyor. Ve tüm bunların sonunda da ülkemizdeki rekabetin arttığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Deniz, söz konusu sistemin önemli rakamlara ulaştığına dikkati çekerek, "Şu anda 15 milyondan fazla kullanıcımız kullanmış durumda. Günlük 12 milyon işlem gerçekleşiyor kurduğumuz sistemin üzerinde. Bu rakamlar çok muazzam rakamlar. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızın aslında bu servisi tanıması ve kullanması" diye konuştu.

Dünya çapındaki uluslararası otoritelerin raporlarında kuruma yer verdiklerini, uluslararası organizasyonlara davet edip sistemi anlatmalarını istediklerini söyleyen Deniz, açık bankacılığın sigorta, bireysel emeklilik gibi çeşitli sektörlerde de kullanıldığını, dünyada örnekleri olduğunu belirtti.

"İşbirliği içerisinde yönetilmesi gereken bir süreç"

BKM Genel Müdürü Deniz, dolandırıcılık konusunun yaşayan bir süreç olduğunu söyleyerek, "Sürekli bir tarafta sistemler gelişiyor. Yenilikçi teknolojiler hayata giriyor. Bununla birlikte sistemlerdeki açıkları arayan bir taraf da çalışıyor. Bu yaşayan bir süreç. Dolayısıyla iş birliği içerisinde yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda sektörle çok yakın çalıştıklarını belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Bir güvenlik komitemiz var. Sektördeki bankalarımız, ödeme ve e-para kuruluşlarımızın bu alandaki en yetkin yöneticilerinden, liderlerinden oluşan bir komite. Her ay toplanıyor komitemiz. Son dönemdeki güvenlik vakaları ve çözüm alternatifleri, ortak çözümler noktasında da çalışılıyor güvenlik komitemizde. Bu komiteden çıkan çıktılar yönetim kurulumuzda karara bağlanıyor. Eğer ki burada BKM'nin sektöre fayda sağlayacağı bir hizmet ya da ürün sağlanması gerekiyorsa biz bu hizmeti sunuyoruz. Bunu çok önemsiyoruz, çünkü gerçekten iş birliğinin çok önemli olduğu bir nokta."

Deniz, hem kartlı ödemelerde hem de hesaptan hesaba ödemelerde önemli çözümleri olduğuna dikkati çekerek, e-ticaret alışverişlerinde online ödeme yaparken SMS'le doğrulama yapıldığını, bunun da arka planda BKM'nin sunduğu altyapılarda gerçekleştiğini anlattı.

3D Secure ve Go hizmetlerinin ödeme anında güvenliği sağlayan çözümlerden sadece birkaçı olduğunu söyleyen Deniz, hesaptan hesaba ödemelerde de çok önemli bir altyapının sahibi olduklarını bildirdi.

"Dünyadaki örneklerin önüne geçen bir platform"

Deniz, SİPER adı altında paylaşım platformları olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Anlık ödeme sistemi FAST üzerinde gerçekleşen dolandırıcılık vakalarının paylaşıldığı bir sistem. Ama dünyadaki örneklerin biraz önünde de bir sistem. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde anlık ödemeler var ve buna benzer fraud paylaşım hizmetleri mevcut. Fakat SİPER, 7/24 yaşayan bir sistem ve sadece bir fraud paylaşım sitesi değil, bunun ötesinde her bir vakanın üzerinde bütün katılımcıların durum güncellemesi yapabildiği ve anlık olarak son durumu öğrenebildiği bir platform. Aynı zamanda bu uygulama üzerinde gerçekleşen vakalara ait belgelerin de paylaşılabildiği bir platform. Bu noktada gerçekten dünyadaki örneklerin önüne geçen bir platform."

Deniz, veri madenciliği ve yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş hizmetlerin de olduğunu anlattı.

BKM'nin gelecek 10 yıla ilişkin vizyonuna ve kartlı ödemelerin gelecek dönemde nereye evrileceği konusunda değerlendirmede bulunan Deniz, "Güçlü yerel ödeme sistemlerinin giderek daha da güçleneceğini, ülkeler tarafından yaygınlaştırılacağını görüyoruz. Bu anlamda ülkeler vizyonunu çizmiş durumda. Güçlü yerel ödeme sistemleri, güçlü entegrasyonlar yapılması ihtiyacını birlikte getirecek. Dolayısıyla kartlı şemaların arasındaki işbirliklerinin artacağını, aynı şekilde anlık ödeme sistemleri arasında da köprüler kurularak o sistemlerin entegre edileceğini görüyoruz" diye konuştu.

"Anlık ödeme sistemleri dünyada alternatif ödeme aracı olarak sunuluyor"

Deniz, kartlı ödemelerin ülkede artış eğilimi gösterdiğine işaret ederek, "Dijitalleşmeyle birlikte gördüğümüz bir eğilim bu. Diğer taraftan hesaptan hesaba ödemeler yani anlık ödeme sistemlerinin de dünyada alternatif ödeme aracı olarak sunulduğunu görüyoruz. Ülkemizde de bu noktada çalışmaları yürütüyoruz. Anlık ödeme sistemimizin yaygınlaşması noktasında açık bankacılık ve diğer katma değerli servisler, karekodlu ödemeler yaygınlaşması noktasında önem arz edecek" yorumunu yaptı.

Ödeme araçlarının geleceğine yönelik değerlendirmede bulunan Deniz, şunları kaydetti:

"Fiziksel ödemelerin azalacağını, bunun yerine dijital cüzdanların kullanılacağını, karekodlu ödemeler ya da temaslı ödemelerle... Belli bir dönemde, 10 yıllık bir vade çizdiniz, 10 yıl uzun bir süre. Artık bu vadede belki de fiziksel kartlar hiç hayatımızda olmayacak. O fiziksel kartların üzerindeki kart numaralarını kullanmayacağız. Zaten bir hazırlığımız var. Artık kart numaraları yerine alışveriş yaptığımız nokta bazında kullanılan 'tokenization' dediğimiz, kart numarasını maskeli bir şekilde temsil eden numaraların kullanıldığı sisteme geçilecek. Şifreler, pin kodları yerine biyometrik doğrulama yüz tanıma ya da parmak iziyle ödemeler mutlaka zaman içerisinde hayatımıza girecek. Bunların hazırlığı içindeyiz."

Deniz, bazı global şirketlerde 2030'da fiziksel kartların olmayacağı vizyon çizildiğine değinerek, "Bu noktada o süre biraz erken olabilir, kartların kullanılması noktasında. Biraz daha uzun vadeye yayılabilir. 10 yıl çok uzun bir süre, bu noktada dijitalleşmenin giderek artacağını görüyoruz" diye konuştu.

Parabolik artış olduğunu söyleyen Deniz, "Ülkemizde karekodlu ödemelere baktığımızda geçen seneki artışın iki katına 7 ayda ulaştık. Bu noktada dijitalleşmenin giderek artacağını, yakın ve orta vadede artık fiziksel ödemeler yerine dijital ödemelerin çok daha hayatımıza gireceğini görmek mümkün" diyerek sözlerini tamamladı.