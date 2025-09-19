Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), il afet ve acil durum müdürlüklerinde görev yapan yönetici personel ile arama ve kurtarma personelinin kıyafet, branş bröve sembol ve rütbe işaretlerine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Yeni yönetmelik kapsamında, arama ve kurtarma personeli görev ve tatbikatlarda faaliyetin niteliğine uygun kıyafet giymekle yükümlü olacak. Kıyafetler, Başkanlık tarafından belirlenen tip ve modele uygun olacak; üzerinde belirtilen işaretler dışında herhangi bir madalyon veya rozet takılamayacak. Ayrıca, eskimiş kıyafet, ayakkabı ve botlar satılamayacak veya sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamayacak.

Başlarını örten kadın personel, kumaş başörtüsü takabilecek ve talep etmeleri halinde kısa kollu tişört yerine uzun kollu tişört verilecek. İl müdürü, birlik müdürü ve şube müdürü, personelin kıyafetlerinin yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmekle yetkili ve sorumlu olacak.

Kıyafet dağıtımı ve türleri

Yazlık kıyafetler nisan, kışlık kıyafetler eylül ayında dağıtılacak; özel nitelikli kıyafetler ise mayıs ayında personele verilecek. Yeni göreve başlayan personel mevsime uygun kıyafet alacak, yıpranan kıyafetler ise süresini beklemeden yenilenecek. Kıyafet ihtiyacı her yıl ocak ayında İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Yönetmelikte, yazlık, kışlık, spor ve görev kıyafetlerinin detayları ile branşlara özel kıyafetlerin renk ve modelleri de yer aldı. Rütbeler omuzda, branş bröve sembolleri ise üniformanın sol göğüs kısmında taşınacak. Yetkisi olmadan kıyafet ve işaretleri kullananlar hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanacak.

Bu düzenleme ile 2017'de yayımlanan önceki "Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlikleri ile İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekipleri Kıyafet Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmış oldu.

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ ARAMA VE KURTARMA PERSONELİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il afet ve acil durum müdürlükleri bünyesinde yer alan yönetici personel ile arama ve kurtarma personelinin giyecekleri kıyafetler ve bu kıyafetlerde kullanılacak branş bröve sembolleri ile rütbe işaretlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, il afet ve acil durum müdürlüklerinde görev yapan yönetici personel ile arama ve kurtarma personeline, ifa ettikleri faaliyetin özelliğine göre verilecek kıyafetler ve bunların kullanım süreleri ile bu kıyafetlerde bulunacak branş bröve sembolleri ve rütbe işaretlerinin renk, cins ve kullanımına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 30 uncu maddesine ve 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünün 123 üncü maddesi ile 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arama ve kurtarma personeli: Arama ve kurtarma teknikeri ile arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğü ve il ekibi kadro ve pozisyonunda bulunan diğer personeli,

b) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

c) Birim amiri: İl afet ve acil durum müdürlüklerinde arama ve kurtarmaya ilişkin görevleri yerine getirmek için oluşan idari yapının yöneticisini,

ç) Birim amirliği: İl afet ve acil durum müdürlüklerinde arama ve kurtarmaya ilişkin görevleri yerine getirmek için oluşturulan idari yapıyı,

d) Birlik müdürü: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürünü,

e) Birlik personeli: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev alan personeli,

f) Branş: Arama ve kurtarma faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren kentsel arama ve kurtarma, dağda arama ve kurtarma, arazide kayıp arama, suda arama ve kurtarma, köpekli arama ve kurtarma ile KBRN gibi faaliyet alanlarını,

g) Branş bröve sembolleri: Arama ve kurtarma teknikeri ile arama ve kurtarma teknisyeninin uzmanlaştığı ihtisas branşını gösterir işaretleri,

ğ) Ekip amiri: İl afet ve acil durum müdürlüklerinde arama ve kurtarmaya ilişkin görevleri ve kolaylaştırıcı diğer görevleri yerine getirmek üzere birim amirine bağlı oluşturulan ekibin yöneticisini,

h) Ekip amiri yardımcısı: Birlik müdürlükleri veya il ekiplerinde arama ve kurtarmaya ilişkin görevleri ve kolaylaştırıcı diğer görevleri yerine getirmek üzere birim amirine bağlı oluşturulan ekip yöneticisinin yardımcı personelini,

ı) İl ekibi personeli: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğü bulunmayan il müdürlüklerinde arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev alan personeli,

i) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,

j) İl müdürü: İl afet ve acil durum müdürünü,

k) İl müdür yardımcısı: İl afet ve acil durum müdür yardımcısını,

l) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,

m) Kıyafet: Bu Yönetmelik ekinde belirtilen, görev niteliğine uygun imal edilmiş resmi üniforma ve aksesuarların tamamını,

n) Kumaş başörtüsü: Başını örten kadın personel için başı örtecek ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz kumaşı,

o) Rütbe işaretleri: Birlik ve il ekibi personelinin kıyafetlerinde kullanılan tanıtıcı işaretleri,

ö) Şube müdürü: İl ekibinden sorumlu şube müdürünü,

p) Yönetici personel: İl afet ve acil durum müdürlüklerinde arama ve kurtarma ekiplerinin sevk ve idaresinden sorumlu il müdürü, il müdür yardımcısı, birlik müdürü, şube müdürü, birim amiri, ekip amiri ve ekip amir yardımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Kıyafet giyme ve kişisel koruyucu donanım kullanma zorunluluğu

MADDE 5- (1) Arama ve kurtarma personeli; günlük çalışma, kurum içi veya kurum dışı eğitim ve tatbikat ile görevlerde faaliyetin niteliğine uygun kıyafet giymek zorundadır.

(2) Yönetici personelin görevlerde ve mesai saatleri içerisinde bu Yönetmelik kapsamındaki kıyafetleri giymesi zorunludur.

Kıyafetin kullanımında uyulacak esaslar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kıyafetler aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak kullanılır:

a) Kıyafet ve rütbe işaretleri bu Yönetmelikte belirtilen renk ve şekillere uygun olarak giyilir ve kullanılır.

b) Görevin özelliğine göre kullanılacaklar hariç olmak üzere, Başkanlıkça belirlenen tip ve model dışında kıyafet, ayakkabı, çizme ve bot giyilemez.

c) Kıyafet üzerine bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında madalyon, rozet ve benzerleri takılamaz.

ç) Kıyafetlerin içine, dışarıdan görünebilecek şekilde kazak, yelek ve benzerleri giyilemez.

d) Eskimiş olsa bile kıyafet, ayakkabı ve botlar ile diğer malzemeler satılamaz veya birlik ve ekip personeli dışında başkaları tarafından kullanılamaz.

e) Kıyafet, branş bröve sembolleri ve rütbe işaretleri sökülmek sureti ile sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz ve sivil kıyafetlerle birlikte giyilemez.

f) Kıyafetin temiz, sağlam, noksansız bulundurulması ve kullanılması zorunlu olup; korunması öncelikle kullanana aittir.

g) Başlarını örten kadın personel kumaş başörtüsü takabilir. Bu personele, talepleri halinde, kısa kollu olarak verilen tişörtlerin yerine, uzun kollu olanı verilir.

Uygunluk denetimi

MADDE 7- (1) İl müdürü, birlik müdürü ve şube müdürü arama ve kurtarma personelinin kılık ve kıyafetlerinin bu Yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmek ve uygun şekilde giyinmelerini sağlamakla görevli, yetkili ve sorumludur.

(2) Kıyafetler üzerinde bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak değişiklik yapılamaz.

(3) Birim amiri ve ekip amiri personelin kılık kıyafetini kontrol eder ve genel kılık kıyafet düzenine uygunluğunu takip eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Verilecek Kıyafet, Verilme Zamanı ve Kullanım Süreleri

Verilecek kıyafet

MADDE 8- (1) Arama ve kurtarma personeline ve yönetici personele bu Yönetmelik ekine uygun olarak yazlık ve kışlık görev kıyafeti, branşlarda görev alan personele ise görevin niteliğine göre özel olarak imal edilen kıyafetler verilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca kıyafet verilen personele, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında ayrıca nakdi ödeme yapılmaz.

Kıyafetlerin verilme zamanı

MADDE 9- (1) İklim şartları gözetilerek ve kullanma süreleri bakımından birliği sağlamak amacıyla yazlık kıyafet nisan ayında, kışlık kıyafet eylül ayında verilir. EK-13'te yer alan eşofman takımı ve spor ayakkabı Başkanlığın belirlediği tarihlerde arama ve kurtarma personeline verilir.

(2) Görevin niteliğine göre giyilmesi gereken kıyafetler ise mayıs ayında verilir.

(3) Afet ve acil durum hallerinde, Başkanlıkça belirlenecek miktar ve nitelikte kıyafet temini yapılabilir.

Göreve başlama

MADDE 10- (1) Göreve yeni başlayan personele 9 uncu maddede belirtilen aylar beklenmeden içinde bulunulan mevsime uygun kıyafet verilir ve bunlar kullanım süresi dolduktan sonraki ilk dağıtım zamanında yenilenir.

(2) Herhangi bir nedenle, bir dönem için verilemeyen kıyafet, sonraki dönemlere ait kıyafetler ile birlikte verilemez.

Kıyafetlerin giyilme zamanı

MADDE 11- (1) Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları arama ve kurtarma personelinin görev yaptıkları ilin iklim özellikleri dikkate alınarak valiliklerce belirlenir.

Kullanım süresi ve miktarı

MADDE 12- (1) Verilecek kıyafetlerin miktar ve kullanım süreleri ile ilgili olarak Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Kıyafetlerin kullanım süreleri dolduktan sonra yenisi verilir.

(2) Branşlarda görevin niteliğine uygun olarak dağıtılan kıyafetlerin kullanım süreleri il müdürü tarafından belirlenir.

(3) Afet ve acil durum hallerinde 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

Görev gereği yıpranan kıyafet

MADDE 13- (1) Kıyafetler, görev nedeniyle tamamen kullanılmaz hale geldiği takdirde, bu Yönetmelikte belirtilen verilme zamanları ve kullanım süreleri dikkate alınmadan yenisi verilir.

Naklen atanma durumu

MADDE 14- (1) İl müdürlükleri arası naklen ataması yapılan personele daha önce verilmiş bulunan kıyafetin cins ve miktarı ile dağıtım tarihleri ayrıldığı il müdürlüğü tarafından yeni atandığı il müdürlüğüne bildirilir.

Göreve geri dönenlere verilecek kıyafet

MADDE 15- (1) Görevden uzaklaştırılan, aylıksız izin alan, gözetim altında tutulan, tutuklanan ve memuriyetle ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahküm olup da cezası infaz edilmiş olanlara, görevlerine dönmeleri halinde, yeniden kıyafet verilir. Ancak bu kişilere görevden ayrı oldukları süreler için kıyafet verilmez.

İhtiyaçların bildirilmesi

MADDE 16- (1) Arama ve kurtarma personelinin kıyafet ihtiyacı, il müdürlüğü tarafından her yıl ocak ayı içerisinde Başkanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kıyafet Türleri, Tipleri ve Özellikleri

Kıyafet türleri, tipleri ve özellikleri

MADDE 17- (1) Arama ve kurtarma personeli kıyafetleri;

a) EK-3'te örneği bulunan gömlek, EK-4'te örneği bulunan kep, yazlık boyunluk, yazlık bot, EK-5'te örneği bulunan kısa kollu tişört, uzun kollu tişört, EK-6'da örneği bulunan üç mevsim pantolon, EK-7'de örneği bulunan yelekten oluşan yazlık kıyafetten,

b) EK-1'de örneği bulunan bere, EK-2'de örneği bulunan mont, EK-4'te örneği bulunan kışlık boyunluk, kışlık bot, EK-6'da örneği bulunan kışlık pantolon, termal içlik, EK-8'de örneği bulunan panço, EK-9'da örneği bulunan parka, EK-10'da örneği bulunan polar, taktik eldiven, EK-11'de örneği bulunan kazaktan oluşan kışlık kıyafetten,

c) EK-1'de örneği bulunan tozluk, palaska, EK-4'te örneği bulunan sırt çantası, EK-12'de örneği bulunan yağmurluk, EK-13'te örneği bulunan eşofman takımı, tişört ve spor ayakkabıdan,

oluşur.

(2) Personel birinci fıkradaki kıyafetlerin dışında, görevin özelliğine göre tulum ve acil durum ikaz yeleği giyebilir. Tulum ve ikaz yeleğine ait çizim ve şekiller Başkanlıkça belirlenir.

(3) Branşlarca kullanılacak özel nitelikli kıyafetlerin renk ve modelleri; mümkün olduğu ölçüde genel kıyafetlerin renk ve modelleriyle uyumlu olacak şekilde Başkanlıkça belirlenir. Branşların kıyafetlerinde bu Yönetmelikte belirtilen branş bröve sembol ve rütbe işaretleri kullanılır.

Rütbe ve takılacağı yer

MADDE 18- (1) Rütbe işaretleri detay ve çizimleri EK-14'te belirtilmiştir.

(2) Yönetici personel, il müdürü ve il müdür yardımcısı hariç olmak üzere, EK-14'te belirtilen rütbeleri kullanır. Birimlerin idari düzeni bu rütbelere göre belirlenir.

(3) Rütbeler omuza takılarak kullanılır.

Kullanılacak malzemenin cinsi

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek kıyafetlerde kullanılacak kumaşların özellikleri teknik şartnamenin hazırlık safhasında, şartnameyi hazırlayan birimler tarafından günün teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurularak ve yerine getirilen görevin şartlarına uygun olarak belirlenir. Ancak renk ve şekil olarak bu Yönetmeliğin ekinde bulunan çizimlerin dışına çıkılamaz.

Branş bröve sembolleri ve takılacağı yer

MADDE 20- (1) Branş bröve sembolleri üniformanın sol göğüs kısmına takılır.

(2) Arama ve kurtarma teknikerleri ile arama ve kurtarma teknisyenleri tarafından kullanılacak branş bröve sembolleri EK-15'te belirtilmektedir.

Ceza

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki arama ve kurtarma kıyafeti ve işaretlerini yetkisi olmadığı halde giyen, kullanan ve taşıyanlar hakkında 7126 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23- (1) 10/5/2017 tarihli ve 30062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlikleri ile İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekipleri Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlikleri ile İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekipleri Kıyafet Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

