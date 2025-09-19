Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı, temmuza kıyasla yüzde 5,9 azalışla 9 bin 788'den 9 bin 210'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 34,6 azalarak 1900 olarak belirlendi. Temmuzda 2 bin 905 şirket kapanmıştı.

Ağustosta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalırken, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,2 artış gösterdi.