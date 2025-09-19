Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi programı için geldiği Düzce'de, yetkililere haber vermeden iki okulu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tekin, "Beni ilk nöbetçi İngilizce öğretmenimiz görünce öğrenci velisi zannetti. 'Hoş geldiniz' derken sonradan fark etti. Çok güzel enstantaneler oluyor. Hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

Kentteki temaslarına saat 10.00'da başlaması planlanan Bakan Tekin, saat 09.00 sıralarında ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlkokulu'na, ardından 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi.

"Valimiz dahil kimsenin haberi yoktu"

Bakan Tekin, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve başladığından bu yana tüm il ziyaretlerinde resmi programların dışında bu tür gayr-i resmi okul ziyaretleri yaptığını belirtti. Bakan Tekin, "Buraya gelmeden önce sabah TOBB İlkokulu'nda da aynı şekilde bir ziyarette bulunduk. Öğretmen ve öğrencilerimizle sohbet ettik. Daha sonra buraya geldik. Valimiz dahil kimsenin haberi yoktu. Birazdan resmi programlarımıza başlayacağız. Onun haricinde gayr-i resmi güzel bir sohbet ortamı oldu. Ev sahiplikleri için öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza nezaketleri için teşekkür ediyoruz. Eğitim, öğretim yılımız hayırlı olsun hepsine başarılar diliyoruz" dedi.

"Nöbetçi öğretmen beni veli zannetti"

Lise ziyaretinde nöbetçi öğretmenin kendisini ilk başta veli sandığını anlatan Bakan Tekin, "Beni ilk nöbetçi İngilizce öğretmenimiz görünce öğrenci velisi zannetti. 'Hoş geldiniz' derken sonradan fark etti. Çok güzel enstantaneler oluyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin eğitim, öğretiminin, kalkınmasının, bu ülkenin milletler dünyasındaki yerinin bir üstüne taşınması için çaba sarf ediyoruz. Ben hep şunu söylüyorum; bütün arkadaşlarımızla birlikte aynı duygularla, aynı düşüncelerle aynı heyecanla, kibre kapılmadan, mütevazı bir biçimde işimizi gücümüzü yaptığımız zaman başarılı olmamız kaçınılmaz" şeklinde konuştu.

