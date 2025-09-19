BMGK'dan İran'a yönelik yaptırımları devam ettirme kararı

Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Erdoğan: Dünya, Türk Savunma Sanayiini konuşuyor
Erdoğan: Dünya, Türk Savunma Sanayiini konuşuyor
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
Ana sayfaHaberler Dünya

BMGK'dan İran'a yönelik yaptırımları devam ettirme kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'a yönelik yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasını öngören karar tasarısını reddetti. İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani karara tepki göstererek, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yaptırımları geri getirmeye yönelik her girişiminin, "uluslararası hukuka doğrudan saldırı" niteliğinde olduğunu ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 20:57, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 20:58
Yazdır
BMGK'dan İran'a yönelik yaptırımları devam ettirme kararı

BMGK, İran'ın nükleer taahhütlerine bağlılığını teyit eden ve ülkeye yönelik BM yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılmasını öngören karar tasarısını reddetti. Böylece İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması süreci resmen başlamış oldu. Konseyde yapılan oylamada tasarıya yalnızca Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir destek verirken, İngiltere, Fransa, ABD, Sierra Leone, Slovenya, Danimarka, Yunanistan, Panama ve Somali aleyhte oy kullandı. Guyana ve Güney Kore ise çekimser kaldı.

Öte yandan, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkeleri arasında 28 Eylül'e kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde, BM yaptırımlarını devreye sokacak "snapback" (Tetik) mekanizması işletilecek.

İrevani: "Gerilimden 3 Avrupa ülkesi sorumlu"

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ise karara tepki gösterdi. E3 ülkelerinin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurgulayan İrevani, "Attıkları adımlar uluslararası hukuka ve doğrudan BMGK'ya aykırıdır. Üç ülke, savunduklarını iddia ettikleri çerçeveyi kendileri yıktı" dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yaptırımları geri getirmeye dönük her girişiminin "uluslararası hukuka doğrudan saldırı" olduğunu vurgulayan İrevani, İran'ın nükleer programının hiçbir zaman barışçıl rotadan sapmayacağını belirtti. İranlı Temsilci, BMGK'nin diyalog ve uzlaşma fırsatını kaybettiğini söyleyerek, başlayan her türlü gerilimden ve doğacak krizden üç Avrupa ülkesinin sorumlu olacağını ifade etti.

"Snapback" (Tetik) mekanizması

E3 ülkeleri, 28 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'ne İran ile dünya güçleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında geri adım atma mekanizmasını harekete geçirdiklerini bildirmişti. Bu adımla birlikte BM'nin İran'a yönelik yaptırımlarının 30 gün içinde yeniden yürürlüğe girme ihtimali gündeme gelmişti. Söz konusu yaptırımlar, nükleer anlaşma çerçevesinde İran'ın anlaşmaya uymaması halinde diğer tarafların tüm uluslararası yaptırımları yeniden uygulamasına imkan tanıyor.

Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA)

İran, 2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) imzalamıştı. Anlaşmaya göre İran, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını kısıtlamayı kabul etmişti. ABD'nin 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı çekilmesi ve yaptırımları yeniden uygulamaya koyması, İran'ın nükleer taahhütlerine uymayı kademeli olarak azaltmasına yol açmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber