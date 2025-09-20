Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'deki depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 08.01'de merkez üssü Akdeniz'de olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.86 olarak ölçüldü.