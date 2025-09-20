Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 6.86 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 12:40, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 12:41
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'deki depreme ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, saat 08.01'de merkez üssü Akdeniz'de olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.86 olarak ölçüldü.