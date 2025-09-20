İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda Sarıyer ilçesinde belirlenen 3 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar neticesinde 442 kilogram metamfetamin ve 49,5 kilogram katkı maddesinin ele geçirildiği, 7 şüphelinin de yakalandığı bilgisini paylaştı.

"Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz"

Paylaşımında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçen İstanbul Valisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürü ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.