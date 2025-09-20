Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 15:18, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 15:19
Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bağ evlerine yakın bölgedeki yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Ekipler, 2 yangın söndürme uçağı, 8 arazöz ve belediyenin tankerleriyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.