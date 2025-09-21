AFAD'dan 4 il için 'turuncu kodlu' gök gürültülü sağanak uyarısı

Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Maaş haczine düzenleme geliyor
Maaş haczine düzenleme geliyor
Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Ana sayfaHaberler Yaşam

AFAD'dan 4 il için 'turuncu kodlu' gök gürültülü sağanak uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, yarın öğle saatlerine kadar 4 il için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 07:10, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 07:10
Yazdır
AFAD'dan 4 il için 'turuncu kodlu' gök gürültülü sağanak uyarısı

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın öğle saatlerine kadar Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerine turuncu kodlu uyarı verildiği bildirildi.

Bölgede iki gündür devam eden aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkınların meydana geldiği belirtilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Bölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Daire Başkanlarının Rize'ye gittiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanlarımız ve AFAD Başkanımız, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı, Rahmi Metin ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Turuncu uyarı verilen illerimizde meydana gelen yağışlara AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri toplamda 2 bin 614 personel 984 araçla müdahale etmektedir. Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.

Turuncu yağış uyarısı verilen Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizden sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma kapsamında gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır, yol açma çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber