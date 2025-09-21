AFAD'dan 4 il için 'turuncu kodlu' gök gürültülü sağanak uyarısı

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın öğle saatlerine kadar Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerine turuncu kodlu uyarı verildiği bildirildi.

Bölgede iki gündür devam eden aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkınların meydana geldiği belirtilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Bölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Daire Başkanlarının Rize'ye gittiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanlarımız ve AFAD Başkanımız, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı, Rahmi Metin ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Turuncu uyarı verilen illerimizde meydana gelen yağışlara AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri toplamda 2 bin 614 personel 984 araçla müdahale etmektedir. Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.

Turuncu yağış uyarısı verilen Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizden sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma kapsamında gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır, yol açma çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."