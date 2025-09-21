Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Maaş haczine düzenleme geliyor
Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sürerken, Sayıştay müfettişleri belediyeye bağlı iştirak şirketlerinde kapsamlı bir inceleme başlattı. Kültür A.Ş. başta olmak üzere 10'dan fazla şirket inceleme altında.

Kaynak : Yeni Şafak
21 Eylül 2025 07:55
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sürerken, Sayıştay müfettişleri belediyeye bağlı iştirak şirketlerinde kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; müfettişler yaklaşık iki haftadır özellikle Kültür A.Ş. üzerinde çalışıyor. Denetim kapsamında şirketin tüm mali evrakları, ihale süreçleri ve sözleşme dosyalarının tek tek incelendiği öğrenildi.

Kültür A.Ş.'nin yanı sıra İBB'ye bağlı 10'dan fazla iştirak şirketi de Sayıştay'ın inceleme alanına dahil edilecek. Müfettişler, özellikle savcılığın yürüttüğü yolsuzluk dosyasına giren ihale süreçlerini mercek altına almış durumda.

Denetim sürecinde müfettişlerin tüm evraklara ulaştığı, gelir-gider tabloları, harcama kalemleri ve belediye şirketlerinin ihale süreçlerine ilişkin kayıtlarının detaylı şekilde tarandığı ifade ediliyor.

