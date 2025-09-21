Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Maaş haczine düzenleme geliyor
Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti
İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
MHP 'Terörsüz Türkiye' sürecini Ankara'daki toplantıda anlatacak
EGM'den yemek ihalesi iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'de iki günde 5 il başkanı istifa etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep

İnternette haklarında çıkan haber ve içeriklerin kaldırılması için başvuru sayısı 7 bin 300'e ulaştı. Talepler arasında eski eşler ve özel ilişkilerle ilgili içerikler de bulunuyor.

Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep

Vatandaşlar, internet arama motorlarında haklarında çıkan haber ve dijital içeriklerin kaldırılması veya arama sonucu listesinden çıkarılması amacıyla "Unutulma Hakkı"nı yoğun şekilde kullanmaya başladı. Google'a yapılan başvuru sayısının 7 bin 300'e ulaştığı öğrenildi. Başvuruların çoğunun eski eşler veya özel ilişkilerle ilgili içerikleri kapsadığı görülürken, FETÖ üyeleri de haklarında çıkan haberlerin listelenmemesi için başvuruda bulundu. Ancak Google, basın özgürlüğü gerekçesiyle bu talepleri reddetti.

'Unutulma Hakkı' 2015'ten beri uygulanıyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve anayasal hak çerçevesinde tüm vatandaşlar, kendi ad ve soyadları ile yaptıkları aramalarda çıkan içeriklerin listelenmemesini talep edebiliyor. "Unutulma Hakkı", ilk kez Mayıs 2014'te Avrupa Birliği'nde resmileşti ve Türkiye'de de 2015 yılından bu yana uygulanıyor.

Başvuru formu ile talepler Google'a iletilebiliyor

Başvuru yapmak isteyen kişiler, haklarında çıkan içeriklerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını, ifşa veya müstehcen içerik içerdiğini veya aleyhlerine mahkemeden lehine karar çıktığını belgeleyerek, Google'un başvuru formu üzerinden taleplerini iletebiliyor.

BARIŞ ŞİMŞEK

