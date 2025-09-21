Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep

Vatandaşlar, internet arama motorlarında haklarında çıkan haber ve dijital içeriklerin kaldırılması veya arama sonucu listesinden çıkarılması amacıyla "Unutulma Hakkı"nı yoğun şekilde kullanmaya başladı. Google'a yapılan başvuru sayısının 7 bin 300'e ulaştığı öğrenildi. Başvuruların çoğunun eski eşler veya özel ilişkilerle ilgili içerikleri kapsadığı görülürken, FETÖ üyeleri de haklarında çıkan haberlerin listelenmemesi için başvuruda bulundu. Ancak Google, basın özgürlüğü gerekçesiyle bu talepleri reddetti.

'Unutulma Hakkı' 2015'ten beri uygulanıyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve anayasal hak çerçevesinde tüm vatandaşlar, kendi ad ve soyadları ile yaptıkları aramalarda çıkan içeriklerin listelenmemesini talep edebiliyor. "Unutulma Hakkı", ilk kez Mayıs 2014'te Avrupa Birliği'nde resmileşti ve Türkiye'de de 2015 yılından bu yana uygulanıyor.

Başvuru formu ile talepler Google'a iletilebiliyor

Başvuru yapmak isteyen kişiler, haklarında çıkan içeriklerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını, ifşa veya müstehcen içerik içerdiğini veya aleyhlerine mahkemeden lehine karar çıktığını belgeleyerek, Google'un başvuru formu üzerinden taleplerini iletebiliyor.

BARIŞ ŞİMŞEK