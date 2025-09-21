Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Adli Olaylar

Aydın'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 08:50, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 08:55
Aydın'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda ilerleyen S.U. yönetimindeki 09 HY 746 plakalı otomobil, önünde seyreden H.E'nin kullandığı 09 KN 215 plakalı minibüse, ardından R.İ. idaresindeki 09 AKA 801 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan S.U. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki boş alana düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler S.U. ve H.E. ile otomobildeki Ahmet Kekiksucu, Y.B, S.G, ve A.E. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kekiksucu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin yol kenarındaki boş alana düşmesi yer aldı.

