Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler sonucu iki oyuncağın sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti. Bakanlık, ürünlerin piyasadan toplatılmasına ve yasaklanmasına karar verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 09:00, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 09:31
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.
İki oyuncak güvensiz ve sağlıksız
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, iki adet oyuncağın kullanımının güvensiz ve sağlıksız olduğunu tespit etti.
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.