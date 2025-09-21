Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ihlal davalarını azaltmak amacıyla 23 Eylül 2012'de getirilen Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru hakkı, 13 yılda yüz binlerce kişinin umudu oldu. Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bu yana Yüksek Mahkemeye aralarında ünlülerin, siyasetçilerin, işçilerin ve emeklilerin de olduğu 699 bin 773 başvuru yapıldı, bunlardan 590 bin 734'ü karara bağlandı.

Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı

Uygulamanın başladığı 2012'de 1342 olan başvuru sayısı, sonraki süreçte giderek arttı.

Bireysel başvuru sayısı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376, 2016'da 80 bin 756, 2017'de 40 bin 530, 2018'de 38 bin 186, 2019'da 42 bin 971, 2020'de 40 bin 402, 2021'de 66 bin 121, 2022'de 109 bin 779, 2023'te 108 bin 820, 2024'te ise 70 bin 699 olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl 19 Eylül'e kadar yapılan bireysel başvuru sayısı ise 49 bin 316 olarak gerçekleşti. Yüksek Mahkemeye şimdiye kadar yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 699 bin 773 oldu.

Bugüne kadar aralarında ünlülerin, siyasetçilerin, işçilerin ve emeklilerin de olduğu yüz binlerce kişinin çeşitli hak ihlali iddialarıyla bireysel başvuru yaptığı AYM, bunların 590 bin 734'ünü karara bağladı.

Yüksek Mahkeme'de karar verilmeyi bekleyen 109 bin 39 bireysel başvuru dosyası bulunuyor.

AYM, sonuçlandırdığı dosyalarda 493 bin 248 "kabul edilemezlik" kararı verdi, 81 bin 477'sinde ise bir veya birden fazla hak ihlali tespit etti.

Sonuçlandırılan diğer 16 bin 9 başvuruda ise hakkın ihlal olmadığı, idari ret, düşme, dosya kapatma ve başvurunun reddi kararları çıktı.

