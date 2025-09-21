Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Maaş haczine düzenleme geliyor
Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..
AK Parti'de 3 Günde 7 İl Başkanı İstifa Etti!
Şehit ailesini dolandıran çeteye operasyon: 11 gözaltı
YÖK çağrılara kulak verdi: İlk ders Filistin
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), büyük ölçekli şirket ortağı olup gelir vergisi beyannamesi vermeyen, harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz 10 bin mükellefe yönelik gözetim programıyla 15 milyar liralık matrah farkı elde etti.

VDK, risk analizi çalışmaları neticesinde mayısta Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı'nı uygulamaya başladı.

Program kapsamında, büyük ölçekli şirket ortağı olup 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz 10 bin mükellef gözlem altına alındı.

Çalışmayla büyük ölçekli şirketlerin ortağı olmasına karşın gelirleriyle orantısız gideri bulunan yaklaşık 1000 mükellef, hayatlarında ilk defa gelir vergisi beyanında bulundu. Bu kapsamda beyan edilen matrah 1,2 milyar lirayı aştı.

- Kar dağıtım kararlarıyla matrah artışı sağlandı

VDK müfettişleri, bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde, ortak oldukları şirketlerde kar dağıtımının önemini vurguladı. Bu görüşmelerde, şirket ve ortağın hukuki anlamda birbirinden ayrı kişiler olduğuna, şirketten ortağa yönelik akışın kar dağıtımıyla sağlanabileceğine dikkati çekildi. Ayrıca, kar dağıtım kararlarının şirkete mali açıdan sağlıklı bir hüviyet kazandırması nedeniyle denetim riskini önemli ölçüde azaltabileceğine işaret edildi.

Bu görüşme sürecinin ardından hiç kar dağıtımı kararı bulunmayan veya sınırlı sayıda bu işlemi yapmış yaklaşık 1000 mükellef, ortak olduğu şirkette kar dağıtımı kararı aldı. Bu suretle beyan edilen vergilerle yaklaşık 5,9 milyar lira matrah farkına ulaşıldı.

- Uyum göstermeyenler için denetim başlatılacak

Programa dahil olan bazı mükellefler, beyanname vermesinin yanı sıra ortağı olduğu yaklaşık 1200 büyük ölçekli şirketin kurumlar vergisi matrahını yaklaşık 7,7 milyar lira artırarak ayrıca bu vergiyi de ödedi.

Böylece, gözetim çalışması kapsamında yaklaşık 15 milyar liralık matrah farkına ulaşıldı.

Programa dahil olan mükelleflerin önemli bölümü uyum gösterirken uyum göstermeyen mükellefler için vergi denetim süreçleri işletilecek.

- "Gözetim çalışmalarımız devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılbaşından beri uygulanan gözetim çalışmalarıyla büyük ölçekli şirketler ile yüksek harcama profiline sahip 50 binden fazla mükellefe ulaştıklarını belirterek, "Bu yıl denetim oranları itibarıyla büyük şirketleri ve yüksek gelir gruplarını hedefledik. Bu kapsamda, geçen yıl incelenen büyük mükellef oranı yüzde 11 iken bu yıl yüzde 32'ye çıktı. Bir yandan bu mükelleflerin ödemesi gereken vergilerin tahsili sağlanırken diğer yandan vergide adaleti ve etkinliği artırıyoruz. Kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik gözetim çalışmalarımız devam edecek." dedi.

