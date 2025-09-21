Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekili kura ile belirlendi
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
İlber Ortaylı'nın çay yorumuna ÇAYKUR'dan cevap
Sosyal medya yayınında kızını dans ettiren babaya gözaltı
Maaş haczine düzenleme geliyor
Balıkesir'de orman yangını
Sarıyer Kola'dan Boykot Listesi Açıklaması
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de su kesintileri o tarihe kadar devam edecek
Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama

Malatya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 8 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli dijital materyaller ve bir adet pompalı tüfek ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

21 Eylül 2025
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yaklaşık 8 ay süren teknik takip sonucu 76 şahsa ait banka hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, bu hesaplar üzerinden yapılan yasa dışı para transferlerinin toplamda 1 milyon 28 bin 934 TL olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Malatya'da 17, Kahramanmaraş'ta ise 1 olmak üzere toplam 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Malatya'da 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 19 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, 32 banka kartı, 2 SD kart, 6 flaş bellek, 1 SSD, 1 HDD ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

