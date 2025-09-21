8 plaj daha ücretsiz oldu

Muğla'nın farklı ilçelerinde bu yaz 8 halk plajı ücretsiz kullanım için düzenlenerek vatandaşların hizmetine açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje, Sıfır Atık prensibi doğrultusunda gerçekleştirildi. Plajlarda yapılan düzenlemeler sayesinde hem çevre korunuyor hem de halkın kıyılara erişimi kolaylaşıyor. Yaz boyunca on binlerce kişi bu plajlardan ücretsiz olarak faydalandı ve çevre dostu uygulamalar ön plana çıkarıldı.

Halk Plajı Projesi ve Bakan Murat Kurum'un Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri, güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı'mız."

Ücretsiz Olarak Hizmete Açılan Plajlar

Ortaca: İztuzu, Sarıgerme

İztuzu, Sarıgerme Menteşe: Akbük

Akbük Marmaris: Kızkumu

Kızkumu Bodrum: Bitez Hacıahmetler

Bitez Hacıahmetler Fethiye: Çalış, Belcekız, Karaot

Sıfır Atık ve Doğa Dostu Düzenlemeler

Deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

30 personel plajların temizlik ve bakımı için görevlendirildi.

plajların temizlik ve bakımı için görevlendirildi. 450'den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altına alındı.

koruma altına alındı. 500'den fazla şemsiye , yuvaların yerleri gözetilerek yerleştirildi.

, yuvaların yerleri gözetilerek yerleştirildi. Yaz boyunca 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı.

ücretsiz faydalandı. Toplam 215 ton atık toplandı, bunun 160 tonu geri dönüşüme kazandırıldı.

Kıyılara Erişim Güvence Altında

Bu proje ile vatandaşların kıyılara ücretsiz erişimi güvence altına alınırken, plajlarda çevre dostu yaklaşım yaygınlaştırılıyor. Sürdürülebilirlik ve doğa koruma ön planda tutuluyor.



