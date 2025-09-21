Orgeneral Ersay, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Korgeneral Papastathopoulos'un Orgeneral Ersay'ı ziyaret ettiği belirtildi.

1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopoulos ile bir araya geldi.

