Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Karabük ve Şırnak illerimize değer katacak yeni adalet binalarımızın ihalelerini yarın gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonları kapsamında adımları kararlılıkla attıklarını belirtti.

Şehirlere sadece fiziki yapılar değil aynı zamanda güven kapısı olan adalet binaları kazandırdıklarını aktaran Tunç, "İnsan odaklı adalet anlayışıyla hizmetlerimizin erişilebilirliğini ve etkinliğini daha da artırıyoruz. Karabük ve Şırnak illerimize değer katacak yeni adalet binalarımızın ihalelerini yarın gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Tunç, Karabük adalet binasının 23 bin 453 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 54 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 21 duruşma salonu, İcra Dairesi, Seçim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Çocuk Adalet Merkezi, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ve toplam 262 araçlık otoparktan oluşacağını bildirdi.

Şırnak adalet binasıyla ilgili ise Tunç, "20 bin 860 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, zemin ve 2 kat, 60 hakim ve cumhuriyet savcısı odası,16 duruşma salonu, 150 kişilik toplantı/konferans salonu, toplam 188 araçlık otoparktan oluşacak." bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı, modern mimariyle tasarlanan, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı adalet binalarımız; yargı mensuplarımıza, adalet teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hak ettikleri çalışma ve hizmet ortamını sağlayacak. Yeni adalet binalarımız şimdiden şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Tunç'un paylaşımında, yapılması planlanan adalet binalarının görselleri de yer aldı.



