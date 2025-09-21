Erbakan: Türkiye'ye 50 bin doların altı yakışmaz!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, kişi başına milli gelirin yıllık 50 bin dolara çıkması için çalışacak. Yıllık 50 bin doların altında milli geliri biz Türkiye'ye yakıştıramıyoruz. Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına, Büyük İsrail planına dur diyebilen bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. İşte yeniden büyük Türkiye budur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da partisinin 3'üncü olağan il kongresine katıldı. Erbakan burada şöyle konuştu:

"Yeniden büyük Türkiye ne demek? Finansman alanında, sanayi ve teknoloji alanında, tarım ve hayvancılık alanında dışa bağımlılıktan kurtulmuş bir Türkiye demektir. Dış borçlanmadan kurtulmuş bir Türkiye. Alan el değil veren el konumunda olan bir Türkiye. Figüran değil, senarist konumunda olan bir Türkiye. Dış ticaret fazlası veren bir Türkiye. Katma değerli üretim ve katma değerli ihracat yapan bir Türkiye.

Otomobil, tank, uçak, helikopter, füze, radar, hava savunma sistemi ve İHA'ların, SİHA'ların bugün olduğu gibi yüzde 60 oranında değil, yüzde 100 oranında yerli ve milli olarak üreten bir Türkiye. Yüksek milli gelire sahip bir Türkiye. Yeniden Refah Partimiz, kişi başına milli gelirin yıllık 50 bin dolara çıkması için çalışacak. Yıllık 50 bin doların altında milli geliri biz Türkiye'ye yakıştıramıyoruz. Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına, Büyük İsrail planına dur diyebilen bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. İşte yeniden büyük Türkiye budur."



