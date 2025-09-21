Erbakan: Türkiye'ye 50 bin doların altı yakışmaz!

Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Kız öğrenci yurdundaki rezalette yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erbakan: Türkiye'ye 50 bin doların altı yakışmaz!

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Sakarya'da yaptığı konuşmada milli gelir hedefini ve Türkiye'nin geleceğine dair çarpıcı planlarını paylaştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 21:45, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 21:45
Yazdır
Erbakan: Türkiye'ye 50 bin doların altı yakışmaz!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, kişi başına milli gelirin yıllık 50 bin dolara çıkması için çalışacak. Yıllık 50 bin doların altında milli geliri biz Türkiye'ye yakıştıramıyoruz. Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına, Büyük İsrail planına dur diyebilen bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. İşte yeniden büyük Türkiye budur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da partisinin 3'üncü olağan il kongresine katıldı. Erbakan burada şöyle konuştu:

"Yeniden büyük Türkiye ne demek? Finansman alanında, sanayi ve teknoloji alanında, tarım ve hayvancılık alanında dışa bağımlılıktan kurtulmuş bir Türkiye demektir. Dış borçlanmadan kurtulmuş bir Türkiye. Alan el değil veren el konumunda olan bir Türkiye. Figüran değil, senarist konumunda olan bir Türkiye. Dış ticaret fazlası veren bir Türkiye. Katma değerli üretim ve katma değerli ihracat yapan bir Türkiye.
Otomobil, tank, uçak, helikopter, füze, radar, hava savunma sistemi ve İHA'ların, SİHA'ların bugün olduğu gibi yüzde 60 oranında değil, yüzde 100 oranında yerli ve milli olarak üreten bir Türkiye. Yüksek milli gelire sahip bir Türkiye. Yeniden Refah Partimiz, kişi başına milli gelirin yıllık 50 bin dolara çıkması için çalışacak. Yıllık 50 bin doların altında milli geliri biz Türkiye'ye yakıştıramıyoruz. Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına, Büyük İsrail planına dur diyebilen bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. İşte yeniden büyük Türkiye budur."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber