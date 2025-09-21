Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı

Edirne'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp şehit ailesini 846 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda İstanbul ve Antalya'da yakalanarak Edirne'ye getirilen 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler E.G, İ.K, M.H, B.Ö, K.S.E, A.E, A.Y, H.H.A, S.D, Ş.G. ve H.A. sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlı K.S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili dün NSosyal hesabından, "Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı" başlığıyla açıklama yapmıştı.

Yerlikaya, açıklamasında, Edirne'de şehit ailesinin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldığını, şüphelilerin İstanbul ve Antalya'da yakalandığını belirtmişti.

Başarılı çalışmalarından dolayısıyla Edirne Valisi ve emniyet personelini tebrik eden Yerlikaya, "Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, istihbarat şube müdürlüğümüz ile asayiş şube müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp haksız menfaat temin etmeye çalıştığını, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.



