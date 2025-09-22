Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Aşağıda, bölgelere göre il il hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz:
Marmara Bölgesi
- Bursa: 31°C, parçalı ve az bulutlu
- Çanakkale: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
- Denizli: 34°C, az bulutlu ve açık
- İzmir: 30°C, az bulutlu ve açık
- Manisa: 34°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
- Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
- Antalya: 34°C, az bulutlu ve açık
- Burdur: 31°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 26°C, parçalı ve az bulutlu
- Çankırı: 26°C, parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
- Bolu: 28°C, parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 28°C, parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Artvin: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
- Rize: 25°C, parçalı ve çok bulutlu
- Samsun: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum: 18°C, parçalı ve az bulutlu
- Kars: 18°C, parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: 29°C, az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 26°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 27°C, az bulutlu ve açık
Önemli Notlar
Sıcaklık artışı özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde hissedilecek. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış beklenmemesi nedeniyle açık hava aktiviteleri için uygun bir gün öngörülüyor.