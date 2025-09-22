Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
TOKİ'de indirim kampanyası bugün başlıyor
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Tarihi komisyon 12. kez toplanacak
Deprem uzmanlarından açıklama! 'Başlangıçta normaldi ama...'
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar Karadeniz'in iç kesimlerinde 3-5 derece artacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yok. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hava açık ve az bulutlu olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 07:44, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 07:44
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Aşağıda, bölgelere göre il il hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz:

Marmara Bölgesi

  • Bursa: 31°C, parçalı ve az bulutlu
  • Çanakkale: 29°C, parçalı ve az bulutlu
  • İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

  • Denizli: 34°C, az bulutlu ve açık
  • İzmir: 30°C, az bulutlu ve açık
  • Manisa: 34°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

  • Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
  • Antalya: 34°C, az bulutlu ve açık
  • Burdur: 31°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 26°C, parçalı ve az bulutlu
  • Çankırı: 26°C, parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Bolu: 28°C, parçalı ve az bulutlu
  • Düzce: 28°C, parçalı ve az bulutlu
  • Sinop: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Artvin: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Rize: 25°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Samsun: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum: 18°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kars: 18°C, parçalı ve az bulutlu
  • Malatya: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Diyarbakır: 29°C, az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 26°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 27°C, az bulutlu ve açık

Önemli Notlar

Sıcaklık artışı özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde hissedilecek. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış beklenmemesi nedeniyle açık hava aktiviteleri için uygun bir gün öngörülüyor.

