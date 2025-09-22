AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 07:29, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 07:46
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylacık mevkiinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan veriye göre deprem 7.4 kilometre derinlikte kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak kaydedildi.
Sındırgı dün gece 00.05'te de 4.9 ile sarsılmıştı.Deprem uzmanlarından açıklama! 'Başlangıçta normaldi ama...'