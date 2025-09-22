AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan deprem

Sındırgı dün gece 00.05'te de 4.9 ile sarsılmıştı.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak kaydedildi.

