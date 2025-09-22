Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
TOKİ'de indirim kampanyası bugün başlıyor
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Tarihi komisyon 12. kez toplanacak
Deprem uzmanlarından açıklama! 'Başlangıçta normaldi ama...'
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak hibrit ve elektrikli araçlar da dahil binek otomobil ithalatına yeni ek vergiler getirildi. Geçiş süreci nedeniyle karar bugünden itibaren iki ay sonra yürürlüğe girecek.

22 Eylül 2025
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında; konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı, plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin ABD Doları/adedin yüksek olanı, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8.500 ABD Doları/adedin yüksek olanı ek vergi olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı otomobil ithalatı ile ilgili yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

KATMA DEĞER VE İSTİHDAM VURGUSU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün ülke ekonomisindeki öneminden bahsedilerek şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığımızca, ülkemizde üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülmekte, iç ve dış piyasa gelişmeleri, küresel trendler ve özellikle son dönemde dünya ticaretinde hızla artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak ithalat politikalarımız sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda, otomotiv sektörü, ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve beraberinde getirdiği doğrudan ve dolaylı istihdamlar nedeniyle diğer sanayileşmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de önemli ve stratejik bir role sahiptir"

YERLİ ÜRETİMİN PAZAR PAYI KORUNACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada otomotiv sektöründe haksız rekabete karşı tedbirlere ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Gelinen aşamada, otomotiv piyasasında yaşanan küresel trendler, tedarik zincirindeki değişim ve dönüşümler, son dönemde dünya ticaretinde artış gösteren ve ülkemizi de yakından etkileyen ticaret savaşları ve artan korumacılık eğilimleri de dikkate alınarak, otomotiv sektörümüzün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, artan ithalat baskısı karşısında, yerli üretimin pazardaki payını ve sektörün istihdamını korumak üzere, sektör ve tüketici faydası birlikte dikkate alınmak kaydıyla, binek otomobili ithalatında uygulanan mali yükümlülüklerde, konuyla ilgili tüm kurumlarımızla istişareler ve koordinasyon yapıldıktan sonra, yeni bir düzenlemeye gidilmiştir"

BİNEK OTOMOBİL İTHALATINDA YENİ DÜZENLEME

Bazı otomobil ithalatlarına ek mali yükümlülük getirildiği duyurulan açıklamada şöyle denildi:

"Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında; Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin ABD Doları/adedin yüksek olanının, Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin ABD Doları/adedin yüksek olanının, Elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 ABD Doları/adedin yüksek olanının ek mali yükümlülük olarak uygulanması kararlaştırılmıştır"

GEÇİŞ SÜRECİYLE YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENDİ

Karar hükümlerinin 60 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada şu cümleler yer verildi:

"Düzenlemeye konu olan araçların ithalatında, başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlanmış olup, Karar hükümleri, yayımı tarihini takip eden altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. Ticaret Bakanlığımız, ilgili kurumlarla istişare içerisinde, üretici ve tüketici faydasını ve otomotiv piyasasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, gelişmiş ülke ekonomileri ve sanayileşmiş tüm ülkeler için stratejik konumda bulunan otomotiv sektörüne dair yeni politikalar üretmeye, yerli üretimin, istihdamın ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir"

