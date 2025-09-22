Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
TOKİ'de indirim kampanyası bugün başlıyor
TOKİ'de indirim kampanyası bugün başlıyor
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Tarihi komisyon 12. kez toplanacak
Tarihi komisyon 12. kez toplanacak
Deprem uzmanlarından açıklama! 'Başlangıçta normaldi ama...'
Deprem uzmanlarından açıklama! 'Başlangıçta normaldi ama...'
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?

Emekli maaşını taşıyanlara bankalardan 30 bin TL'ye varan promosyon fırsatları! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, detaylar haberimizde.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 08:56, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 08:56
Yazdır
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?

Bankaların emekli promosyon kampanyaları Eylül 2025 döneminde de büyük ilgi görüyor. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını kendilerine taşımak isteyen müşterilere yüksek tutarlarda promosyon ve ek ödül fırsatları sunuyor.

VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası gibi önde gelen bankaların sunduğu promosyonlar, emekliler tarafından yakından takip ediliyor. En yüksek promosyon tutarı ek ödemelerle birlikte 30.000 TL'yi bulabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini ve başvuru koşullarını merak ediyor.

Banka Banka Güncel Emekli Promosyonları

VakıfBank

  • 10.000 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL arası için 8.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL arası için 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL

Halkbank

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL arası için 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL arası için 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL
  • SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olanlara 5.000 TL

Ziraat Bankası

  • Maaş tutarına göre 3 yıllık peşin ödeme ile 12.000 TL'ye kadar promosyon

Yapı Kredi

  • Maaş baremine göre ana promosyon: 6.250 TL - 15.000 TL arası
  • Ek ödüllerle birlikte toplamda 30.000 TL'ye kadar

TEB

  • Ana promosyon ve ek ödüllerle toplamda 21.000 TL'ye kadar

Garanti BBVA

  • Nakit promosyon ve bonuslarla toplamda 25.000 TL'ye kadar

ING

  • Maaş tutarına göre koşulsuz nakit promosyon: 6.250 TL - 15.000 TL arası

İş Bankası

  • Nakit promosyon ve ek ayrıcalıklarla toplamda 15.000 TL'ye kadar

Akbank

  • Nakit promosyon: 15.000 TL'ye kadar
  • Ek ödüllerle birlikte toplamda 30.000 TL'ye kadar

Denizbank

  • Nakit promosyon: 12.000 TL'ye kadar
  • Ek promosyon ve harcama iadeleriyle toplamda 27.000 TL'ye kadar

Başvuru Koşulları ve Detaylar

Emekli maaşını taşımak isteyenler, ilgili bankanın şubeleri, internet bankacılığı, mobil uygulamaları veya ATM'leri üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Promosyon ödemeleri genellikle üç yıl boyunca maaşın aynı bankadan alınması taahhüdü karşılığında veriliyor. Ek ödül ve kampanya detayları için bankaların resmi kanallarından bilgi alınması öneriliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber