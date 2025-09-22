Dua Lipa, İsrail destekçisi menajeriyle yollarını ayırdı

Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Tarihi komisyon 12. kez toplanacak
Tarihi komisyon 12. kez toplanacak
Deprem uzmanlarından açıklama! 'Başlangıçta normaldi ama...'
Deprem uzmanlarından açıklama! 'Başlangıçta normaldi ama...'
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
8 plaj daha ücretsiz oldu
Ana sayfaHaberler Magazin

Dua Lipa, İsrail destekçisi menajeriyle yollarını ayırdı

Dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa verdiği çarpıcı karar ile dünya magazin gündemine bomba gibi düşmeyi başardı. Lipa'nın Filistin adımı yankı uyandırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 11:48, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 11:51
Yazdır
Dua Lipa, İsrail destekçisi menajeriyle yollarını ayırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, İsrail destekçisi menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. Levy'nin Filistin yanlısı bir grubun Glastonbury'de sahne almaması için imza verdiği ortaya çıkınca bu karar gündeme geldi. Filistin'e desteğini sık sık dile getiren Lipa, "Bu tavır benimle uyuşmuyor" diyerek mesajını net şekilde verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. İsrail destekçisi olarak bilinen Levy'nin, Filistin yanlısı bir müzik grubunun Glastonbury Festivali'nde sahne almaması için imza verdiği ortaya çıkınca, Lipa'nın bu kararı aldığı öğrenildi.

"BU TAVIR BENİMLE UYUŞMUYOR"

İngiliz basınına konuşan kaynaklara göre, Dua Lipa ekibi aracılığıyla Levy'nin artık müzik işleriyle ilgilenmemesini sağladı. Lipa'nın, "Filistin'e desteğim net, bu tavır benimle uyuşmuyor" mesajı verdiği aktarıldı. Sanatçı, aynı ajansla çalışmaya devam ederken farklı bir temsilciyle yoluna devam ediyor.

FİLİSTİN'E AÇIK DESTEK

Kosova doğumlu sanatçı, uzun süredir Filistin'e verdiği destekle biliniyor. Mayıs 2024'te Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren Lipa, İngiltere'nin de "Gazze'deki suça ortak" olduğunu öne sürmüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber