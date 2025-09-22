AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Anayasa Mahkemesi, işyerinde yapılan toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmayan beyaz yakalı bir çalışanın başvurusunda hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkeme, bu durumun sendikal hakların özünü ortadan kaldırdığını belirterek "eşitlik ilkesine aykırı" olduğuna hükmetti.
Başvurucu, aynı işyerinde çalışan pek çok işçinin sözleşme hükümlerinden yararlanmasına rağmen kendisinin kapsam dışında bırakıldığını belirterek bireysel başvuru yapmıştı.
Mahkemenin beyaz yakalı işçi değerlendirmesi
Kararda, toplu iş sözleşmelerinin sendikal hakların kullanılabilmesi için hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. AYM gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:
"Toplu iş sözleşmesinden yararlanma, sendika hakkının somut biçimde kullanılmasını sağlar. Başvurucunun aynı işyerindeki diğer işçilerle birlikte sözleşmeden yararlanmasının engellenmesi, hakkın özünü zedeleyen bir müdahaledir."
Eşit muamele ilkesi
Yüksek Mahkeme, işverenin keyfi olarak bazı işçileri toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında tutamayacağını belirterek, eşit muamele yükümlülüğünün altını çizdi:
"Başvurucu ile aynı durumda olan işçiler sözleşmeden yararlanırken, başvurucunun kapsam dışı bırakılması, sendika hakkının kullanılmasını imkansız hale getirmiştir."
Sonuç ve önemi
20 Mart 2025 tarihli kararda, Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla sendika hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Karar, beyaz yakalı çalışanların da toplu sözleşme süreçlerinde ayrımcılığa uğramayacağını vurgulaması bakımından önemli bir emsal oluşturdu.
Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız.