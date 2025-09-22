Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç hisseleri arttı!
Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul sonrası Sadettin Saran başkan olurken, borsada işlem gören Fenerbahçe hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 14:11, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 14:23
Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulun ardından borsada işlem gören hisselerde kayıp yaşandı.
Genel kurulda 12 bin 325 oy alarak sarı-lacivertlilerin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran, koltuğu Ali Koç'tan devraldı. Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.
Seçim sonrası ilk işlem gününde Fenerbahçe hisseleri (FENER), güne 13,28 liradan başladı. Ancak erken saatlerde artan satışlarla birlikte hisselerde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybı görüldü.
Saat 10:19 itibarıyla hisseler 12,81 liraya geriledi. Gün içinde en düşük 12,62 lira, en yüksek 13,35 lira seviyeleri kaydedildi.
Aynı saatlerde Koç Holding hisseleri ise yüzde 3'e yakın yükseliş gösterdi.