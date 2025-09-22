MHP, Sorgun Belediye Başkanını belediye başkanları listesinden çıkardı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 15:55, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 15:55
Durmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.