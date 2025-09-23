Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021-2024 yıllarında düzenlenen konserlere ilişkin yapılan harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada 12'si belediye yöneticisi, 6'sı şirket sahibi olmak üzere toplam 18 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Giriş : 23 Eylül 2025 08:20, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 09:17
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen konser organizasyonlarına yönelik harcamalar, yargı sürecine taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin tevdii raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımı nedeniyle belediyenin 154 milyon 453 bin 221 TL zarara uğratıldığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında aralarında eski daire başkanları, şube müdürleri ve şirket sahiplerinin bulunduğu toplam 18 şüpheli hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından işlem yapıldığı açıklandı.

23 Eylül 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltı kararı uygulandığını duyuran Başsavcılık, şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltına alınan isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanları ve şube müdürleri ile birlikte, organizasyon şirketlerinin sahipleri ve ortaklarının da bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanması ve savcılığa sevkine yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü, soruşturmanın titizlikle sürdüğü vurgulandı.

Başsavcılık'tan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında şüpheliler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E.,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B,
Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E,
Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E,
Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç,
Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A,
Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir."

