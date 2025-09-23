Trump ve Erdoğan arasındaki Gazze zirvesine Arap liderler de katılacak

Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Savunma verilerini sızdıran 4 gümrük çalışanı tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Gram altında tarihi rekor!
Gram altında tarihi rekor!
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bakan Bayraktar: Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğiz
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump ve Erdoğan arasındaki Gazze zirvesine Arap liderler de katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle düzenlenecek Gazze toplantısına katılacak. Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, BAE, Pakistan ve Endonezya'nın da yer alması beklenen zirvede Gazze'deki insani kriz, yeniden inşa süreci ve bölgeye olası istikrar gücü gönderilmesi ele alınacak. Liderler ayrıca Trump'tan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için baskı yapmasını talep edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2025 09:16, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 09:18
Yazdır
Trump ve Erdoğan arasındaki Gazze zirvesine Arap liderler de katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenecek özel toplantıya katılacak. Gazze'deki insani krizin ele alınacağı toplantıya bazı Arap ülkelerinin liderlerinin de katılması bekleniyor.

Müslüman Ülkelerden Katılım Bekleniyor

Türkiye saatiyle 21.30'da BM binasında gerçekleşecek görüşmeye Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonezya'nın da temsil edilmesi planlanıyor. Amerikan basını, Beyaz Saray'ın davet ettiği ülkelerden savaş sonrası Gazze'nin yeniden inşası için destek talep edileceğini, hatta bölgeye istikrar gücü gönderilmesinin gündeme gelebileceğini yazdı.

Netanyahu'ya Baskı İstenecek

Toplantının ardından Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşmesi öngörülüyor. Müslüman liderler, Trump'ın Netanyahu üzerinde ateşkes için baskı kurmasını bekliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber