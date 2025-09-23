Trump ve Erdoğan arasındaki Gazze zirvesine Arap liderler de katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle düzenlenecek Gazze toplantısına katılacak. Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, BAE, Pakistan ve Endonezya'nın da yer alması beklenen zirvede Gazze'deki insani kriz, yeniden inşa süreci ve bölgeye olası istikrar gücü gönderilmesi ele alınacak. Liderler ayrıca Trump'tan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için baskı yapmasını talep edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenecek özel toplantıya katılacak. Gazze'deki insani krizin ele alınacağı toplantıya bazı Arap ülkelerinin liderlerinin de katılması bekleniyor.
Müslüman Ülkelerden Katılım Bekleniyor
Türkiye saatiyle 21.30'da BM binasında gerçekleşecek görüşmeye Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonezya'nın da temsil edilmesi planlanıyor. Amerikan basını, Beyaz Saray'ın davet ettiği ülkelerden savaş sonrası Gazze'nin yeniden inşası için destek talep edileceğini, hatta bölgeye istikrar gücü gönderilmesinin gündeme gelebileceğini yazdı.
Netanyahu'ya Baskı İstenecek
Toplantının ardından Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşmesi öngörülüyor. Müslüman liderler, Trump'ın Netanyahu üzerinde ateşkes için baskı kurmasını bekliyor.