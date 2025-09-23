Bayrampaşa iddiaları sonrası AK Parti'den Özel'e suç duyurusu
Altında tarihi rekor: Kilogramı 5 milyon 173 bin TL
OECD, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
Yargıtay: Çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz
Bakan Işıkhan'dan mesai saati açıklaması
AYM, 1 Ekim'den itibaren elektronik başvuruya geçecek
Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlanıyor
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen ve öğrenciler için umre başvuruları başladı
Kreşte şiddet iddialarına inceleme: Öğretmenler görevden alındı
Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti
İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı!
Savunma verilerini sızdıran gümrük çalışanları tutuklandı
Bakanlık o markayı duyurdu: Bir oda kokusunun satışı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon; 13 kişi gözaltına alındı
AK Partili Belediye Başkanı Tutuklandı
Bölge Bölge Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i tanıyan ülkeleri tebrik ediyorum
Bursa'da bir binada yangın: 3 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Haberler Siyasi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son dönemde gündeme gelen çalışma saatlerinin kısaltılması tartışmalarına netlik getirdi.

Haber Giriş : 23 Eylül 2025 15:46, Son Güncelleme : 23 Eylül 2025 16:14
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, Avrupa'daki gelişmelerin aksine Türkiye'de çalışma saatlerinin kısaltılmasının yakın gelecekte gündemde olmadığını belirtti.

Türkiye'de haftalık yasal çalışma süresinin 45 saat olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, konunun ekonomik sürdürülebilirlik açısından hassasiyet taşıdığını vurguladı.

Son dönemde gündeme gelen "çalışma süreleri kısalacak mı?" sorusu, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili adımların ardından Türkiye'de de benzer bir düzenleme olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin soruları yanıtladı. Çalışma saatlerinin azaltılmasının çok boyutlu bir mesele olduğuna dikkat çeken Işıkhan, ekonomik sürdürülebilirliğe vurgu yaptı.

Mesai Süreleri Kısalmayacak

Özellikle ekonomik ve mali sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin mevcut ekonomik büyüme ve istihdam hedefleri doğrultusunda, kısa vadede mesai sürelerinin kısaltılmasının düşünülmediği açıklandı.

Üretim ve istihdam artışı öncelikli

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin ekonomik önceliklerini net bir şekilde ortaya koydu. Işıkhan, "Yaklaşık 2030 yılına kadar daha çok üretmeye, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var" diyerek, üretim ve istihdamın artırılmasının bakanlık için öncelikli olduğunu ifade etti.

Bu açıklama, Avrupa'daki bazı ülkelerdeki uygulamaların Türkiye için henüz geçerli olmadığını kesinleştirdi.

