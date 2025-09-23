12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Özel'den 'Konser soruşturması' açıklaması: Yavaş'ın sonuna kadar yanındayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik 'konser' soruşturmasına ilişkin açıklama yaparak, "Mansur Yavaş başkanımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik başlatılan 'konser' soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Özel, ABB'ye yönelik bir algı faaliyeti ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "İddialara konu olayın özü şudur: Sayıştay yıllarca denetlemiş, işlemlerde hiçbir kusur tespit etmemiş. Başkanımız Mansur Yavaş, Kasım 2024'te iç denetim başlatmış, Teftiş Kurulu incelemesinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış. Hal böyleyken, meselenin kamuoyuna yansımasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmişken, savcılık tarafından ilgili kişiler ifadeye çağrılmadan şafak vakti gözaltı işlemi yapılıyor. Hakkında 97 yolsuzluk dosyası bulunan, ya 'hırsız' ya 'FETÖ'cü' denilerek partisi tarafından zorla istifa ettirilen, eski Büyükşehir Belediye Başkanı saatler öncesinden, operasyondan haberdar. Sosyal medyadan "bomba" görseliyle duyuru yapıyor. Olayın algı operasyonunu ise bazı gazetecilere belediyemizi suçlayan 'soru-cevap' notu gönderen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yürütüyor. İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir. Gerçek ise şudur: Ak Parti döneminin son 5 yılında 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanırken, Mansur Yavaş döneminde 426 etkinliğe harcanan tutar 30 milyon dolardır." ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanında olduğunu vurgulayan Özel, "Etkinliklere CHP döneminden onlarca kat fazla para harcayıp 10 parmaklarında 10 kara olanlar, Mansur Başkanımıza leke süremezler. İki dönemdir rekor oylarla seçilen ve milletin gönlüne kazınan Mansur Yavaş başkanımızın sonuna kadar yanındayız" açıklamasında bulundu.

