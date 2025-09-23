600 bin TL için 'Kardeş' öldüren şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Olay, 16 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.D. (32), bir süre önce F.O.'ya 600 bin TL borç para verdi. Alacağını tahsil edemeyen E.D., F.O.'nun kardeşi Sedat Oyunlu'yu (32) iş yerinin önünde gördü. Bunun üzerine şüpheli E.D. motosikletten inmeden tabancayla Oyunlu'ya ateş açtı. Ardından E.D, Y.E.T.'nin (19) kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtı. Sırtından yaralanan Oyunlu, kaldırıldığı hastanede öldü.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğün Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde şüphelilerin saklandığı belirlenen adrese baskın yapan polis evde olayda kullanılan tabancayı ele geçir, şüpheliler bulunamadı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, E.D. ile motosiklet sürücüsü Y.E.T.'nin kaçış güzergahını tespit etti. E.D.'nin karayoluyla Edirne'ye gittiği, Y.E.T.'nin ise otobüsle Antalya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlendi. Y.E.T, Adana-Mersin otoyolunda yakalandı. Cinayet ekipleri, E.D.'nin Yunanistan'a kaçabileceği bilgileri üzerine harekete geçti. Şüpheli İpsala'dan kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı.

"Korkutmak İstedim"

Adana'ya getirilen şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Paramı alabilmek için korkutmak istedim. Amacım yaralamak ya da öldürmek değildi" diyerek kendini savundu. Diğer şüpheli Y.E.T. ise, "Eylemden haberim yoktu" dedi.

İfade İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.