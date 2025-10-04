Öğretim üyesi sağlık çalışanı fiili hizmet süresi zammından yararlanabilir mi?

Soru : Sayın Memurlar.net; Sitenizi yıllardır heyecanla takip ediyorum. Sizlere emeklilik durumum ile ilgili 2 soru sormak istiyorum. 1979 Nisan doğumluyum.1997 Mart ayında 10 günlük sigorta girişim-çalışmam var. 2005-2006 yıllarında 14 aylık yine sigorta girişim-çalışmam var. 2006 yılından itibaren doktor 2024 yılından itibaren profesör unvanı ile çalışmaktayım. 1. sorum muhtemel emekli olabileceğim tarih ile ilgili bilgi alabilir miyim? 2. sorum fiili hizmet zammı 10 yıla ortalama ne kadar ek süre veriyor, öğretim üyesi olarak çalışan sağlık hizmet çalışanları da fiili hizmet zammından faydalanabiliyor mu? Teşekkürler

Detaylar/Değerlendirmeler:

A)1 Ekim 2008 tarihinden önce memur statüsünde olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.



Erkek memurlar için 25 yıl hizmet (işçi, esnaf, memurluk, fiili hizmet süresi zammı, borçlanma yapılmış olan hizmetler varsa bu süreler dahil) şartı aranır. Emeklilik yaşı olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memurluk gibi SGK primleri ödenmiş hizmetleri olanlar için ise EYT kapsamında yaş şartı aranmaz.



B) İnsan sağlığına ilişkin işyerlerinde fiili olarak görev yapan ve bu görevlerinden dolayı da risklerine maruz olan sağlık çalışanları için daha önce fiili hizmet süresi zammı bulunmamaktaydı. 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmüne 2018 yılında 7146 sayılı Kanunla eklenen ve bu eklenme tarihinden sonrasında geçen süreleri kapsayan düzenleme ile, insan sağlığına ilişkin işyerlerinde ve işlerde çalışmış olmak ve belirttiğimiz gibi bu işlerden dolayı da risklerine maruz kalmak şartıyla, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların bu işlerde fiili olarak çalışmaları kaydıyla her yıl için 60 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanmaları mümkün hale gelmiştir.



Yararlanmak için de bazı şartlar bulunmaktadır.

Örneğin, fiili olarak çalışmaya bağlı olan bu hak, kişilerin fiili çalışılmayan ücretli, ücretsiz izin, sıhhi izin, yıllık izin, eğitim, kurs süreleri, hafta sonu ve resmi tatil günleri vb. gibi süreler bu hesaplamada, yani 60 gün yararlanma hesabında dikkate alınmamakta, ayrıca, sadece kontrol, denetim şeklinde görev yapanlar, idareci konumunda görev yapanlar her ne kadar sağlık hizmetleri sınıfında olsalar da insan sağlığına yönelik işlerde, yani fiili olarak bu işleri yapmadıklarından ve işin riskine maruz kalmadıklarından dolayı da fiili hizmet süresi zammından yararlanmaları mümkün olmamaktadır.



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının güncellediği, fiili hizmet süresi zammından yararlanacak olan sağlık personeli unvan tablosunu görmek için,

https://www.memurlar.net/haber/979417/

Yine, sosyal hizmetlerde çalışan sağlık personelinin yıpranma payı konusunda bilgi almak için,

https://www.memurlar.net/haber/903564/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.



Fiili hizmet süresi zammının hangi hizmetlere ne kadar süre verileceği 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde açık olarak belirlenmiştir. Madde 40 hükmünü görmek için tıklayınız. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5510&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5



Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında sizin sorularınıza karşılık söylenebilecek durum şöyledir:



Soru 1- Sorum muhtemel emekli olabileceğim tarih ile ilgili bilgi alabilir miyim?

Cevap 1- 1997 yılındaki sigortalı çalışmanız tüm sigorta kollarına tabi bir çalışma şeklinde ise (staj hariç) 7438 sayılı Kanun gereği herhangi bir yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılınızı (işçi, esnaf, fiili hizmet süresi zammının azami 5 yılı), borçlanılan süre varsa bu süre toplamı dahil) tamamladığınızda emekli olabileceğinizi söyleyebiliriz. Ancak, 1997 yılındaki çalışmanız olduğunu belirttiğiniz 10 günlük süre staj ise bu defa 60 yaş dolumuna tabi olacağınızı, kazanmış olacağınız fiili hizmet süresi zammınızın da (bu sürenin ne kadar olduğu konusunda Kurumunuzdan bilgi almanızı belirtebiliriz) 3 yılı geçmemek üzere bu yaş şartından indirilmesi sonucu yine 25 hizmet yılınız olması şartıyla emekli olabileceğinizi söyleyebiliriz.



Soru 2. Fiili hizmet zammı 10 yıla ortalama ne kadar ek süre veriyor, öğretim üyesi olarak çalışan sağlık hizmet çalışanları da fiili hizmet zammından faydalanabiliyor mu?

Cevap 2- Yukarıda da belirttiğimiz gibi insan sağlığına ilişkin işlerde fiili olarak görev yapan ve risklerine maruz kalanlar için fiili hizmet süresi zammı 2018 yılından itibaren verilmeye başlanılmıştır. Bu şartları taşıyan sağlık çalışanları bu haktan yararlanmaktadırlar. Sağlık çalışanları açısından belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, yani aralıksız çalışmak kaydıyla 10 yıl için fiili hizmet süresi zammı her yıl 60 gün olacağı için 600 gün (1 yıl 8 ay) ilave olur. Ayrıca, en fazla 5 yıl sınırı bulunur. Bu durum 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde açık olarak belirtilmiştir. Bu nedenle bu kapsamda iseniz yararlanabileceğinizi, değilse yararlanamayacağınızı değerlendirmekteyiz. Bu durumu netleştirmeniz için Kurumunuzdan bilgi almanızı ayrıca tavsiye etmekteyiz.