Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Ekim'de Ankara'da eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması planlanıyor. Türkiye'nin ihracatı ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalışla 21 milyar 795 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim'de kamuoyuna duyuracak. TÜFE, ağustosta aylık yüzde 2,04, Yİ-ÜFE yüzde 2,48 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olmuştu. Böylece, TÜFE yıllık bazda son 45 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 7 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın milletvekillerine yapacağı sunumda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesine ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

TÜİK, 8 Ekim'de eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını kamuoyuna duyuracak. TÜFE ile indirgendiğinde, ağustosta en yüksek aylık reel getiriyi yüzde 4,6 ile BIST 100 endeksi sağlamıştı.

- Sanayi üretimi verileri açıklanacak

Kurum, 9 Ekim'de ağustos ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 5 artış göstermişti. TÜİK, 10 Ekim'de de ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet, ticaret satış hacim ve ciro endekslerini kamuoyu ile paylaşacak.

Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verileri de 13 Ekim'de belli olacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da eylül ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını 15 Ekim'de kamuoyuna duyuracak.

TÜİK, 16 Ekim'de eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini, Merkez Bankası da aynı gün konut fiyat endeksini açıklayacak.

TÜİK, 27 Ekim'de de eylül ayı iş gücü verilerini, 31 Ekim'de de yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak. Türkiye'nin turizm geliri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar olmuştu.

- Mecliste bütçe maratonu başlayacak

Türkiye'nin 2026 yılı bütçesine ilişkin hazırlıklar da yoğun şekilde devam ediyor. Son şekli verilecek 2026 yılına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak. Böylece, Türkiye'nin 2026 yılı bütçe büyüklükleri ile bakanlık ve kurum ödenekleri belli olacak. TBMM'deki bütçe maratonu da Plan ve Bütçe Komisyonuna yapılacak sunumla başlayacak ve Genel Kurul görüşmeleriyle sürecek. TBMM'nin bütçe mesaisinin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın da ekim ayı içerisinde açıklanması planlanıyor.

- Piyasaların gözü faiz kararında olacak

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı da 23 Ekim'de gerçekleşecek. Piyasalar, bu toplantıdan çıkacak kararı yakından takip edecek. Kurul, eylül ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekmişti.