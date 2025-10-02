Başsavcılık Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz etti

27 Ocak'tan beri tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine hükmedildi. Duruşma 11 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Gezi Parkı olaylarında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci duruşmanın ardından tahliye edildi.

