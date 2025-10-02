Başsavcılık Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz etti
Gezi Parkı davasında 27 Ocak'tan beri tutuklu olan menajer Ayşe Barım, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 10:34, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 11:56
Gezi Parkı olaylarında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci duruşmanın ardından tahliye edildi.
27 Ocak'tan beri tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine hükmedildi. Duruşma 11 Şubat 2026 tarihine ertelendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz etti.