Rekabet Kurumu'ndan süt-yem uygulamasına tedbir

Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Rekabet Kurumu'ndan süt-yem uygulamasına tedbir

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, çiğ süt satışı için üreticilere "yem alımını zorunlu kılan" sanayicilere yönelik tedbir kararı aldıklarını belirterek, "Üreticilerimizi yem kıskacına sokanları ağır para cezaları bekliyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2025 11:19, Son Güncelleme : 02 Ekim 2025 11:20
Yazdır
Rekabet Kurumu'ndan süt-yem uygulamasına tedbir

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, çiğ süt sektörüne yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Küle, son dönemde süt piyasasına ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, bu şikayetlerin bir kısmının fiyatların sanayiciler tarafından birlikte belirlenmesine, bir kısmının ise üreticilerin süt satabilmek için yem alımına zorlanmasına yönelik olduğunu söyledi.

İlk gruptaki şikayetler üzerine 44 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında, ikinci gruptaki şikayetler kapsamında ise 39 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığını aktaran Küle, "Yapılan incelemeler, 'süt karşılığı yem' uygulamasının sektörde yaygınlaştığını ve üreticileri ciddi şekilde mağdur ettiğini ortaya koydu" dedi.

Küle, bazı sanayicilerin üreticilere ihtiyacından fazla ve pahalı yem sattığını, buna karşın sütü düşük fiyattan aldığını belirterek, "Bu kapsamda üretici yeterli yem almadığında süt ticareti kesiliyor veya ödemeler geciktiriliyor. Yem-süt paritesine de uyulmadığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Çiğ süt üreticilerinin korunması için geçici tedbir kararı aldıklarını açıklayan Küle, buna göre üreticilerin süt karşılığı yem alımına zorlanamayacağını, almak isteyenlerin ise marka ve miktar tercihini serbestçe yapabileceğini vurguladı.

Sanayicilerin bu yükümlülüklere uymaması halinde ağır para cezalarının uygulanacağını hatırlatan Küle, "Soruşturma süreci halen devam ediyor. Aldığımız kararlara uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz. Sürecin sonunda üreticilerimizi yem kıskacına sokanları ağır para cezaları bekliyor" diye konuştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber