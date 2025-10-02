Rekabet Kurumu'ndan süt-yem uygulamasına tedbir

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, çiğ süt sektörüne yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Küle, son dönemde süt piyasasına ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, bu şikayetlerin bir kısmının fiyatların sanayiciler tarafından birlikte belirlenmesine, bir kısmının ise üreticilerin süt satabilmek için yem alımına zorlanmasına yönelik olduğunu söyledi.

İlk gruptaki şikayetler üzerine 44 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında, ikinci gruptaki şikayetler kapsamında ise 39 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığını aktaran Küle, "Yapılan incelemeler, 'süt karşılığı yem' uygulamasının sektörde yaygınlaştığını ve üreticileri ciddi şekilde mağdur ettiğini ortaya koydu" dedi.

Küle, bazı sanayicilerin üreticilere ihtiyacından fazla ve pahalı yem sattığını, buna karşın sütü düşük fiyattan aldığını belirterek, "Bu kapsamda üretici yeterli yem almadığında süt ticareti kesiliyor veya ödemeler geciktiriliyor. Yem-süt paritesine de uyulmadığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Çiğ süt üreticilerinin korunması için geçici tedbir kararı aldıklarını açıklayan Küle, buna göre üreticilerin süt karşılığı yem alımına zorlanamayacağını, almak isteyenlerin ise marka ve miktar tercihini serbestçe yapabileceğini vurguladı.

Sanayicilerin bu yükümlülüklere uymaması halinde ağır para cezalarının uygulanacağını hatırlatan Küle, "Soruşturma süreci halen devam ediyor. Aldığımız kararlara uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz. Sürecin sonunda üreticilerimizi yem kıskacına sokanları ağır para cezaları bekliyor" diye konuştu.



