TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu

İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek konutlar, piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek. Konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar yararlanabilecek.

TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda kamuoyuna açıkladığı projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçirecek.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Deprem riski altındaki İstanbul'da bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları, bir yandan Yarısı Bizden Kampanyası ile konut stokunu yenilemeye çalışan Bakanlık, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle de megakentin konut talebine cevap verecek.

Kampanya kapsamında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarla vatandaşların üzerindeki kira yükü hafifletilecek.

Kiralık sosyal konutlar sadece İstanbul'da inşa edilecek

500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak.

Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

Rayiç bedelin altında olacak, kurayla kiralanacak

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak. TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı, evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

Mevcut yapı stokunun eskimesi, afet riski ve güvenli konut ihtiyacının artması, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar uygun ücretli kiralık dairelere erişebilecek.

